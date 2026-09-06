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Loris Karius, Bayern Münih'in 60 maçlık serisini bozdu!

Schalke ve Bayern Münih, Bundesliga'nın ikinci haftasında karşı karşıya geldi. Bayern Münih'e karşı kalesine duvar ören Loris Karius, Alman devinin 60 maçlık gol atma serisini bozdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 17:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Loris Karius, Bayern Münih'in 60 maçlık serisini bozdu!
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Bundesliga'nın ikinci haftasında Bayern Münih, lige yıllar sonra dönen Schalke'ye konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bavyera ekibinin üst üste 60 maçtır gol atan yıldızları, Loris Karius'u ise geçemedi.

33 yaşındaki Alman file bekçisi, yaptığı 5 kurtarışla kalesini gole kapadı ve maç başladığı gibi bitti.

Daha önce Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Karius, performansını ise "Bir daha Bundesliga'da oynayacağımı hiç düşünmüyordum. Bu yüzden her anın tadını çıkarmayı öğrendim. Artık daha rahatım. Bir şeyden keyif aldığınızda, o işi daha iyi yapıyorsunuz." sözleriyle değerlendirdi.



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