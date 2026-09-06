Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 20. dakikasında Kasımpaşa, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golü ile farkı 2'ye çıkardı.
Maçın 59. dakikasın Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban'ın attığı golle, farkı yeniden 1'e indirdi.
Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte bu sezon 3 beraberlik 1 galibiyet alan Kasımpaşa, puanını 6'ya yükseltti.
2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Amed Sportif Faaliyetler ise 7 puana ulaştı.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Başakşehir'i konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole yaklaştı. Dia Saba'nın sağdan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diagne, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
20. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Winck'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın, sol çaprazdan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lafont'un uzanamayacağı köşeden filelerle buluştu: 1-0.
26. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, ceza sahası dışına ortaladı. Bu bölgede topla buluşan Gökhan Gül'ün gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
29. dakikada Raveloson'un pasında topla buluşan Dia Saba, rakibinden sıyrılıp ceza yayı üzerinden sert vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Gianniotis son anda uzanarak kornere tokatladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine çıkardı. Raffety'nin vuramadığı top savunmadan sekip Benedyczak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp filelerle buluştu: 2-0.
56. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Raveloson'un kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis yakın mesafeden gole engel oldu.
59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın pasında Benedyczak yakın mesafeden vurdu, kaleci Lafont gole engel oldu. Dönen top Ali Yavuz Kol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı 1'e indirdi. Krasnic'in uzun pasında Ayberk'in araya girmek istediği topu kapan Orban, sağ kanattan atağa kalkarken kaleci Gianniotis'in önde olduğunu gördü. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
73. dakikada Ali Yavuz Kol'la duvar pası yapan Mendes, soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Lafont gole izin vermedi.
83. dakikada maça denge geldi. Muhammed Khalil'in pasında savunmanın arkasına sarkan Orban, soldan ceza sahasına girip yerden vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Müsabaka, 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay (Dk. 82 Atakan Müjde), Rafferty (Dk. 67 Mendes), Baldursson (Dk. 72 Emirhan Boz), Benedyczak (Dk. 82 Rak-Sakyi), Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Cisse (Dk. 77 Muhammed Khalil), Dellova, Bates, Raveloson, Gökhan Gül (Dk. 46 Furkan Soyalp), Krasnic, Ballet (Dk. 66 Lutin), Dia Saba (Dk. 85 Mehmet Yeşil), Umut Meraş, Diagne (Dk. 46 Orban)
Goller: Dk. 20 Güven Yalçın, Dk. 52 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 59 ve 83 Orban (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 58 Dia Saba, Dk. 90+3 Bates (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 75 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Rak-Sakyi, Dk. 90+3 Emirhan Boz, Dk. 90+3 Güven Yalçın, Dk. 90+5 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)
Mücadelenin 20. dakikasında Kasımpaşa, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golü ile farkı 2'ye çıkardı.
Maçın 59. dakikasın Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban'ın attığı golle, farkı yeniden 1'e indirdi.
Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte bu sezon 3 beraberlik 1 galibiyet alan Kasımpaşa, puanını 6'ya yükseltti.
2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Amed Sportif Faaliyetler ise 7 puana ulaştı.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Başakşehir'i konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole yaklaştı. Dia Saba'nın sağdan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diagne, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
20. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Winck'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın, sol çaprazdan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lafont'un uzanamayacağı köşeden filelerle buluştu: 1-0.
26. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, ceza sahası dışına ortaladı. Bu bölgede topla buluşan Gökhan Gül'ün gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
29. dakikada Raveloson'un pasında topla buluşan Dia Saba, rakibinden sıyrılıp ceza yayı üzerinden sert vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Gianniotis son anda uzanarak kornere tokatladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine çıkardı. Raffety'nin vuramadığı top savunmadan sekip Benedyczak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp filelerle buluştu: 2-0.
56. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Raveloson'un kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis yakın mesafeden gole engel oldu.
59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın pasında Benedyczak yakın mesafeden vurdu, kaleci Lafont gole engel oldu. Dönen top Ali Yavuz Kol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı 1'e indirdi. Krasnic'in uzun pasında Ayberk'in araya girmek istediği topu kapan Orban, sağ kanattan atağa kalkarken kaleci Gianniotis'in önde olduğunu gördü. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
73. dakikada Ali Yavuz Kol'la duvar pası yapan Mendes, soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Lafont gole izin vermedi.
83. dakikada maça denge geldi. Muhammed Khalil'in pasında savunmanın arkasına sarkan Orban, soldan ceza sahasına girip yerden vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Müsabaka, 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay (Dk. 82 Atakan Müjde), Rafferty (Dk. 67 Mendes), Baldursson (Dk. 72 Emirhan Boz), Benedyczak (Dk. 82 Rak-Sakyi), Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Cisse (Dk. 77 Muhammed Khalil), Dellova, Bates, Raveloson, Gökhan Gül (Dk. 46 Furkan Soyalp), Krasnic, Ballet (Dk. 66 Lutin), Dia Saba (Dk. 85 Mehmet Yeşil), Umut Meraş, Diagne (Dk. 46 Orban)
Goller: Dk. 20 Güven Yalçın, Dk. 52 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 59 ve 83 Orban (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 58 Dia Saba, Dk. 90+3 Bates (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 75 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Rak-Sakyi, Dk. 90+3 Emirhan Boz, Dk. 90+3 Güven Yalçın, Dk. 90+5 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)