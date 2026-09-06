06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
4-057'
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-058'
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-156'
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
3-360'
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
1-256'
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
4-285'
06 Eylül
Malaga-Levante
0-089'
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
22:00
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
21:45
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
21:45

Milli kürekçilerden Avrupa'da en iyi derece

Milli kürekçiler, Polonya'daki 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı tamamlarken Halil Kaan Köroğlu-Alper Şevket Eren ikilisi yarı finale kalarak Türkiye'nin organizasyondaki en iyi derecesini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 19:38
Haber: AA
Milli kürekçilerden Avrupa'da en iyi derece
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Milli kürekçiler, Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Kruszwica kentinde düzenlenen organizasyonda Mehmet Yıldız erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde, Aytimur Selçuk-Yusuf Ziya Ateş ikilisi erkekler iki tekte (M2-), Halil Kaan Köroğlu-Alper Şevket Eren ikilisi ise erkekler iki çiftede (M2x) mücadele etti.

Halil Kaan Köroğlu ve Alper Şevket Eren, kategorilerinde yarı finale kalarak Türkiye adına organizasyondaki en iyi dereceyi elde etti.

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