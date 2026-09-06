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Milli judoculardan Avrupa'da çifte gümüş!

Milli judocular, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 18:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli judoculardan Avrupa'da çifte gümüş!
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Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sinem Oruç ve Tuana Gülenay, gümüş madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 8'er kadın ve erkek judocu temsil etti.

Sinem Oruç, kadınlar 70 kilo finalinde Fransız Chloe Jean'a, Tuana Gülenay da kadınlar 78 kilo finalinde Rus Zlata Suprunenko'ya yenilerek gençlerde Avrupa 2'ncisi oldu.

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