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Espanyol-Sevilla
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Gizem Örge: "Evimizde İstiklal Marşı okumak hayalimdi"

Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından milli voleybolcu Gizem Örge, büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Evimizde İstiklal Marşı okumak hayalimdi" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 22:59
Fotoğraf: X.com
Gizem Örge: 'Evimizde İstiklal Marşı okumak hayalimdi'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından Gizem Örge, karşılaşma sonrası duygularını paylaştı. Örge, uzun ve zorlu bir yaz geçirdiklerini belirterek takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "EVİMİZDE İSTİKLAL MARŞI OKUMAK HAYALİMDİ"

Gizem Örge, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu maçı anlatamam, biz ne yaşadık bilmiyorum, ülkeye ne yaşattık bilmiyorum! Herkesle gurur duyuyorum! Çok büyük bir iş başardık. Uzun bir yazdı, sakatlıklar oldu ama yüreğimizi ortaya koyduk. Seyircimize teşekkür ediyorum. Evimizde İstiklal Marşı okumak hayalimdi. 4. setten sonra film koptu bende, ondan sonra ne yaşadık biz! Kupayı aldığımız için çok mutluyum. Bu takımın başardıklarıyla gurur duyuyorum. Alnımız ak başımız dik!"

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