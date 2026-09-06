06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
0-0DA
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
0-052'
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
1-254'

Kocaelispor'a 3 puan için tek gol yetti!

Süper Lig'de Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 21:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'a 3 puan için tek gol yetti!
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Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Kocaelispor, Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Florian Aye attı.

Bu sonucun ardından Kocaelispr, ligde 9 puana yükseldi. Samsunspor, 4 puanda kaldı.

Ligimn gelecek haftasında Kocaelispor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.



Kocaelispor


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