Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Kocaelispor, Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Florian Aye attı.
Bu sonucun ardından Kocaelispr, ligde 9 puana yükseldi. Samsunspor, 4 puanda kaldı.
Ligimn gelecek haftasında Kocaelispor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
Bu sonucun ardından Kocaelispr, ligde 9 puana yükseldi. Samsunspor, 4 puanda kaldı.
Ligimn gelecek haftasında Kocaelispor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.