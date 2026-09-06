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Batman Petrolspor, Karagümrük'ü gol düellosunda devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Karşılıklı gollere sahne olan mücadelede ev sahibi ekip son bölümde bulduğu golle 3 puana uzandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 22:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Batman Petrolspor, Karagümrük'ü gol düellosunda devirdi!
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede futbolseverler toplam 7 gol izlerken, kazanan taraf 4-3'lük skorla ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA TEK GOL

Batman Petrolspor, karşılaşmanın 16. dakikasında Ramazan Civelek'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına üstün gitti.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

Batman Petrolspor, ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Polat Yaldır ile farkı ikiye çıkardı.

Fatih Karagümrük, 48. dakikada Cenk Tosun ile farkı bire indirirken, Batman Petrolspor 49. dakikada Pedrinho ile yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Karagümrük pes etmedi. 54. dakikada Pesic ile farkı yeniden bire indiren konuk ekip, 56. dakikada Traore ile skoru 3-3'e getirdi.

POLAT YALDIR'DAN GALİBİYET GOLÜ

Karşılaşmada son sözü ise Batman Petrolspor söyledi. 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Polat Yaldır, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Batman Petrolspor, Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

DİĞER MAÇLARDA SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'de aynı saatte oynanan diğer karşılaşmalarda ise Antalyaspor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olurken, Muğlaspor ile Vanspor FK 2-2 berabere kaldı.

Stat: Batman Şehir

Hakemler: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Salih Burak Demirel

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho, Cordova (Dk. 75 Gökhan Altıparmak), Pedrinho (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Doria, Ömürcan Artan (Dk. 82 Oğuz Gürbulak), Cissokho, Polat Yaldır (Dk. 82 Gökhan Karadeniz), Benny (Dk. 75 Biron)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Atınç Nukan (Dk. 70 Verde), Biraschi, Emre Akbaba (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Robin Yalçın, Tiago Çukur (Dk. 46 Cenk Tosun), Siopis (Dk. 78 Barış Kalaycı), Ramazan Civelek (Dk. 70 Muhammed Sarıkaya), Traore, Çağtay Kurukalıp, Pesic 

Goller: Dk. 16 Ramazan Civelek (Kendi kalesine), Dk. 46 ve 64 Polat Yaldır, Dk. 49 Pedrinho (Batman Petrolspor), Dk. 48 Cenk Tosun, Dk. 54 Pesic, Dk. 56 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 90 Emirhan Aydoğan (Batman Petrolspor), Dk. 38 Traore, Dk. 68 Ramazan Civelek (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

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