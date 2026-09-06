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Derya Cebecioğlu: "Çok mutlu ve gururluyum"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Derya Cebecioğlu, Avrupa şampiyonluğu sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 22:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Derya Cebecioğlu: 'Çok mutlu ve gururluyum'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Derya Cebecioğlu, Avrupa şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Derya Cebecioğlu, "Gerçekten tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İstanbul'da seyircimizin önünde Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, gurur duyuyorum." dedi.

Başarılı isim, "Bu tarz maçların motivasyonu, ekstra odaklanmaya ihtiyaç yok, Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum." sözlerini sarf etti.

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