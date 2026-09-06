06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
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Antalyaspor-Sivasspor
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Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
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Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
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Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
0-0DA
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
0-052'
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
1-254'

Metin Diyadin'den Trabzonspor sonrası hakem tepkisi!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 22:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Metin Diyadin'den Trabzonspor sonrası hakem tepkisi!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, "Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem, 12 dakikada maçı bitirdi zaten." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor deplasmanın zor bir deplasman olduğunu belirtti.

"Bizim adımıza da Trabzonspor deplasmanı muhakkak zordur." diyen Diyadin, "Trabzonspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip. Doğal olarak maçın favorisi. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem, 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra Trabzonspor, geçiş oyunu yaptı. " değerlendirmesinde bulundu.

Teknik konulara girmeyeceğini ifade eden Diyadin, "Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro, bizi de yenebilir hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi, 30 yıl önce yayınların olmadığı hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un kadrosuna, başarısına, skoruna hiçbir şey demiyorum çünkü yarın da aynı şeyi başka yerde yaşayabilirler." diye konuştu.

Diyadin, hakemin yönetimine ilişkin bir soru üzerine de "Altını kalın harflerle çiziyoruz. Trabzonspor bizi yenebilir mi yenebilir, hiç sıkıntı yok. Ancak 10 dakikada bir maçı hakem performansı bitirmez. Birinci golde faulün devamı gol. İkincisinde penaltı maç bitmiş zaten. 2-0'dan sonra Trabzon deplasmanında maçı çevirmek zor. Ama yanlış anlaşılmasın, benim takıldığım 10 dakikada maçın bitirilmesidir." ifadelerini kullandı.





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