Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor , Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, Paul Onuachu'nun 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın 13. dakikasında VAR kontrolünün ardından penaltı kazanan Bordo-Mavililer'de topun başına Muhammed Salah geçti. Trabzonspor'un yeni yıldızı 14. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.Maçın 22. dakikasında ilk golün sahibi Paul Onuachu, yeniden sahneye çıktı ve attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Trabzonspor'da 2 golün sahibi Onuachu, hafif sakatlığı nedeniyle alkışlar eşliğinde kenara geldi. Bordo-Mavililer'in yeni transferi Franculino Dju, Onuachu'nun yerine oyuna dahil oldu.İlk yarı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 59. dakikada Ernest Muçi, Trabzonspor'un 4. golünü kaydetti.Maçın 78. dakikasında ise Onuachu yerine oyuna giren yeni transfer Franculino Dju, Trabzon'da skoru 5-0'a getirdi.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran takım Trabzonspor oldu.Bu sonuçla Hüseyin Çimşir'in öğrencileri ligdeki puanını 7 yaparken Metin Diyadin'in öğrencileri 7 puanda kaldı.Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından çıktığı ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.





Bordo-mavili ekipte Tekke'nin ayrılığı sonrası takım geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet edilirken, Karadeniz temsilcisi yeni dönemin ilk maçında etkili bir performans ortaya koydu.





Gençlerbirliği karşısında hücumda oldukça üretken bir görüntü sergileyen Trabzonspor, rakip fileleri 5 kez havalandırdı ve sahadan 5-0'lık net bir skorla ayrıldı.





Bordo-mavililer böylece Fatih Tekke sonrası ilk maçında farklı kazanarak yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğü süreçte güçlü bir reaksiyon vermiş oldu.



ONUACHU, 155 GÜN SONRA



Trabzonspor formasıyla geçen sezon gol kralı olan Paul Onuachu, Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle bu sezon ilk gollerine kavuştu.



Geçen sezon 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte ligi gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı oyuncu, 155 gün sonra Gençlerbirliği maçında gol suskunluğunu bozdu.



Geçen sezon ligin 28. haftasındaki Galatasaray maçında son golünü atan Onuachu, 6'sı geçen sezon 3'ü de bu sezon olmak üzere 9 maç aradan sonra ligde gol kaydetti.



Bordo-mavili oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında kasığını tutarak oyundan alınırken yerini Dju'ya bıraktı.



SALAH BOŞ GEÇMEDİ



Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Gençlerbirliği'ne attığı penaltı golüyle ligde 4 gole ulaştı.



Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayla sahada yer alan tecrübeli futbolcu, daha sonra sırasıyla Başakşehir maçında 2, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



Salah, Gençlerbirliği maçında attığı golle ligde son 3 haftayı boş geçmedi.



DJU, İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI



Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju, ilk maçında golle tanıştı.



Gençlerbirliği maçının 43. dakikasında Onuachu'nun yerine oyuna giren Dju, 78. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Aral Şimşir'in soldan ortasında arka direkte yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden filelere gitti: 1-0.

12. dakikada Nwaiwu, ceza alanı içinde topa vururken Fıratcan Üzüm'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bir süre devam eden oyunu karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarıyla durdurdu. Daha sonra pozisyonu izleyen Altay, penaltı noktasını gösterdi. 14'üncü dakikada Onuachu'nun bıraktığı penaltıyı kullanan Muhammed Salah, topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere yolladı: 2-0.

20. dakikada Traore'nin şutunda kaleci Onana sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

22. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Pina'nın sağdan yerden ortasında savunmanın müdahale edemediği topu Onuachu, yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0.

27. dakikada Aral Şimşir'in pasında ceza alanı sol çaprazında Muçi'nin şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi.

30. dakikada Diabate'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

33. dakikada soldan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda top yan direkten döndü. Daha sonra savunma topu kornere gönderdi.

38. dakikada sağdan ceza alanına giren Oğulcan Ülgen'in şutunda, kaleci Onana yatarak topu çeldi.

43. dakikada sakatlanan Onuachu'nun yerine Dju oyuna dahil oldu.

45. dakikada orta alanda savunmanın arkasında aldığı topla ceza alanına girerek kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Dju'nun şutunda meşin yuvarlak, İrfan Can'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Onana'nın çeldiği top Tongya'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda Savic, çizgi üzerinden kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

59. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Salah'ın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Muçi, yerden dokunarak topu filelere gönderdi: 4-0.

62. dakikada Gouveia'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onana'yı geçen top direkten döndü.

69. dakikada Pina'nın pasında yakın mesafeden Dju'nun şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat tehlikeyi önledi.

78. dakikada Trabzonspor, skoru 5-0'a getirdi. Sağdan Ozan Tufan'ın ortasında savunmada Luis'in hatalı pasında Dju, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı.

89. dakikada Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.



Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu (Dk. 83 Samet Akaydin), Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 83 Cabral), Salah, Muçi (Dk. 63 Melih Kabasakal), Aral Şimşir (Dk. 63 Metehan Mimaroğlu), Onuachu (Dk. 43 Dju)

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Diabate (Dk. 75 Salih Uçan), Oğulcan Ülgün (Dk. 65 Luis), Tongya, Traore, Gouveia (Dk. 82 Orakpo), Koita (Dk. 46 Mendes)

Goller: Dk. 5 ve 22 Onuachu, Dk. 14 Muhammed Salah (Penaltıdan), Dk. 59 Muçi, Dk. 78 Dju (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Diabate (Gençlerbirliği), Dk. 19 Fabinho, Dk. 35 Muçi, Dk. 73 Nwaiwu (Trabzonspor)











