06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Franculino Dju: "Harika bir atmosfer vardı"

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 23:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Franculino Dju: 'Harika bir atmosfer vardı'
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Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Golcü futbolcu, "Harika bir maç çıkardık. Bu beni çok mutlu etti. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bir an bile susmadılar, bu da beni çok mutlu etti." dedi.

Dju, "Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Bana gösterdikleri sevginin karşılığını sahada en iyi şekilde vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.



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