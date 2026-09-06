Franculino Dju: 'Harika bir atmosfer vardı'

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golcü futbolcu, "Harika bir maç çıkardık. Bu beni çok mutlu etti. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bir an bile susmadılar, bu da beni çok mutlu etti." dedi.
Dju, "Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Bana gösterdikleri sevginin karşılığını sahada en iyi şekilde vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Dju, "Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Bana gösterdikleri sevginin karşılığını sahada en iyi şekilde vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.