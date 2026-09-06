06 Eylül
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5-0
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Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
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Arca Çorum -Eyüpspor
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06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
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Everton-M. United
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Arsenal-Chelsea
2-1
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Valencia-Barcelona
0-5
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Alaves-Osasuna
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Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Juventus, Milan'a karşı son anda puan aldı!

İtalya Serie A'nın 3. haftasındaki Juventus - Milan maçı 1-1 tamamlandı. Juventus'un golü 90+2. dakikada geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus, Milan'a karşı son anda puan aldı!
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İtalya Serie A'nın 3. haftasında dev bir maç oynandı. Juventus, sahasında Milan'ı ağırladı. Allianz Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milan, 68. dakikada Alphadjo Cisse ile 1-0 öne geçti Juventus'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Federico Gatti attı.

Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik ise 88 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus ise Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milan, ligin gelecek haftasında Lazio deplasmanına gidecek.

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