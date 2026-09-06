İtalya Serie A'nın 3. haftasında dev bir maç oynandı. Juventus, sahasında Milan'ı ağırladı. Allianz Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan, 68. dakikada Alphadjo Cisse ile 1-0 öne geçti Juventus'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Federico Gatti attı.
Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik ise 88 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da ligde 7 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus ise Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milan, ligin gelecek haftasında Lazio deplasmanına gidecek.
Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik ise 88 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da ligde 7 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus ise Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milan, ligin gelecek haftasında Lazio deplasmanına gidecek.
Alphadjo Cissè, topu sağına çekti ve dev maçta Milan'ı öne geçirdi! pic.twitter.com/wN6e6oHt4Z
— Sporx (@sporx) September 6, 2026
Federico Gatti'nin Juventus'a dev maçta beraberliği getiren golü! 😤 pic.twitter.com/YNodMqwsWj https://t.co/jHxo0sixNf
— Sporx (@sporx) September 6, 2026