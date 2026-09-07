Stanojevic: '4 gol yerseniz çok zor'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'a 4-3 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İKİ POZİSYONUMUZ VARDI"
Batman Petrolspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Stanojevic, oyunu genel anlamda domine ettiklerini ancak savunmada yaptıkları hataların sonucu belirlediğini söyledi.
Stanojevic, "Oyunu genel anlamda domine ettik fakat inanılmaz goller yedik ve sonuç böyle oldu. Bundan sonra ileriye bakacağız. Son 5 dakika Batman şanslıydı. İki pozisyonumuz vardı ama dediğim gibi 4 gol yediyseniz zaten skoru elde etmek zor. Dört golden sonra ne kadar iyi oynasanız da çok zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.
Batman Petrolspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Stanojevic, oyunu genel anlamda domine ettiklerini ancak savunmada yaptıkları hataların sonucu belirlediğini söyledi.
Stanojevic, "Oyunu genel anlamda domine ettik fakat inanılmaz goller yedik ve sonuç böyle oldu. Bundan sonra ileriye bakacağız. Son 5 dakika Batman şanslıydı. İki pozisyonumuz vardı ama dediğim gibi 4 gol yediyseniz zaten skoru elde etmek zor. Dört golden sonra ne kadar iyi oynasanız da çok zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.