06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Thorsten Fink: "Tek hatamızın bedelini ödedik"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Kocaelispor karşısında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, maçta yaptıkları tek hatanın bedelini 1-0'lık yenilgiyle ödediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 00:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink: 'Tek hatamızın bedelini ödedik'
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ve maçın genelinde yaptıkları tek hatanın bedelini kaybederek ödediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fink, karşılaşmada çok iyi performans ve iyi oyun sergilediklerini ifade etti.

Fink, özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakaladıklarını kaydederek, "Üç net fırsatımız vardı. Onları değerlendirmiş olsaydık bugün belki de karşılaşmayı kazanacaktık. Maçın genelinde bir hata yaptığımızı söyleyebilirim, o hatamızın da bedelini ödemiş olduk." dedi.

İstatistiklerde daha iyi tarafın kendileri olduğunu aktaran Fink, "Elbette ki puan ve puanlara ihtiyacımız var ama ne yazık ki onu bugün gerçekleştiremedik. Tekrardan bize katılacak olan bazı oyuncularımız var. Onların da takıma gelmesiyle birlikte daha geniş bir kadroya sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Fink, Erakovic'in gelecek hafta forma giyebileceğini, Bayo'nun uzun süredir maç oynamadığı için hazır olmadığını ve Mouandilmadji'yi tedbir amacıyla Kocaelispor karşısında oynatmadıklarını belirterek, kulübün yaptığı transferlerden dolayı mutlu olduğunu ve kadronun geleceği açısından olumlu düşündüğünü aktardı.



Samsunspor


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