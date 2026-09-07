06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
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Arca Çorum -Eyüpspor
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Batman Petrolspor-Karagümrük
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Muğlaspor-Vanspor FK
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Hamburger SV-Mainz 05
0-5
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E. Frankfurt-Augsburg
1-4
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Everton-M. United
2-2
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Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

İsmet Taşdemir: "6. hafta galibiyetle tanıştık"

Ekenler Beton Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Antalyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, 6. haftada gelen 3 puanın ardından gelecek günlere daha umutlu baktıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 00:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmet Taşdemir: '6. hafta galibiyetle tanıştık'
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ekenler Beton Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir maç olduğunu söyledi.

Rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip iyi bir takım olduğunu belirten Taşdemir, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak bu maçta üstün oynadıklarını ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.

Oyundan memnun olduğunu dile getiren Taşdemir, "Altıncı hafta galibiyetle tanıştık. Bizim için hem üzüntü hem de sevinç duyacağım bir şey. Bundan sonraki günlere çok daha umutla bakabiliriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.

Uzun yıllar Süper Lig'de oynayan takımların bir alt lige düşünce oyuncu kalitesiyle hemen çıkabileceklerini düşündüğüne işaret eden Taşdemir, ancak bu ligin zor olduğunu kaydetti.

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