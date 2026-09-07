İsmet Taşdemir: '6. hafta galibiyetle tanıştık'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ekenler Beton Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir maç olduğunu söyledi.
Rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip iyi bir takım olduğunu belirten Taşdemir, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak bu maçta üstün oynadıklarını ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.
Oyundan memnun olduğunu dile getiren Taşdemir, "Altıncı hafta galibiyetle tanıştık. Bizim için hem üzüntü hem de sevinç duyacağım bir şey. Bundan sonraki günlere çok daha umutla bakabiliriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.
Uzun yıllar Süper Lig'de oynayan takımların bir alt lige düşünce oyuncu kalitesiyle hemen çıkabileceklerini düşündüğüne işaret eden Taşdemir, ancak bu ligin zor olduğunu kaydetti.
Rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip iyi bir takım olduğunu belirten Taşdemir, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak bu maçta üstün oynadıklarını ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.
Oyundan memnun olduğunu dile getiren Taşdemir, "Altıncı hafta galibiyetle tanıştık. Bizim için hem üzüntü hem de sevinç duyacağım bir şey. Bundan sonraki günlere çok daha umutla bakabiliriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.
Uzun yıllar Süper Lig'de oynayan takımların bir alt lige düşünce oyuncu kalitesiyle hemen çıkabileceklerini düşündüğüne işaret eden Taşdemir, ancak bu ligin zor olduğunu kaydetti.