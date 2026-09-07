A Milli Kadın Basketbol Takımı, Porto Riko karşısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasına 7 Eylül Pazar günü saat 12.30'da çıkacak. Türkiye - Porto Riko mücadelesi TRT Spor ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Türkiye, organizasyonda oynadığı ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, ilk maçında Belçika'ya 89-75, ikinci karşılaşmasında ise Avustralya'ya 87-71 yenildi.
Porto Riko da C Grubu'nda çıktığı iki karşılaşmayı kazanamadı. İlk maçında Avustralya'ya 70-54 mağlup olan Porto Riko, ardından Belçika karşısında sahadan 76-64'lük yenilgiyle ayrıldı.
Böylece grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye ile Porto Riko, üçüncü ve son maçta ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecek.
Türkiye, organizasyonda oynadığı ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, ilk maçında Belçika'ya 89-75, ikinci karşılaşmasında ise Avustralya'ya 87-71 yenildi.
Porto Riko da C Grubu'nda çıktığı iki karşılaşmayı kazanamadı. İlk maçında Avustralya'ya 70-54 mağlup olan Porto Riko, ardından Belçika karşısında sahadan 76-64'lük yenilgiyle ayrıldı.
Böylece grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye ile Porto Riko, üçüncü ve son maçta ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecek.