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Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
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Malaga-Levante
0-0
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Espanyol-Sevilla
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06 Eylül
Frosinone-Venezia
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06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
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Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Porto Riko karşısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile kozlarını paylaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 01:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Porto Riko karşısında
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasına 7 Eylül Pazar günü saat 12.30'da çıkacak. Türkiye - Porto Riko mücadelesi TRT Spor ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Türkiye, organizasyonda oynadığı ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, ilk maçında Belçika'ya 89-75, ikinci karşılaşmasında ise Avustralya'ya 87-71 yenildi.

Porto Riko da C Grubu'nda çıktığı iki karşılaşmayı kazanamadı. İlk maçında Avustralya'ya 70-54 mağlup olan Porto Riko, ardından Belçika karşısında sahadan 76-64'lük yenilgiyle ayrıldı.

Böylece grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye ile Porto Riko, üçüncü ve son maçta ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecek.

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