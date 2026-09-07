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Ajaxlı futbolcu Bouwman eylül ayını kapattı!

Ajax'ın 19 yaşındaki savunma oyuncusu Aaron Bouwman, PSV maçında Ruben van Bommel'in sert müdahalesi sonrası göğüs kemiği ve akciğerinde oluşan çeşitli yaralanmalar nedeniyle eylül ayında forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 01:12
Haber: AA, Fotoğraf: Ajax.nl
Ajaxlı futbolcu Bouwman eylül ayını kapattı!
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Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Hollanda Eredivisie) PSV'ye karşı oynanan maçta Ruben van Bommel'in sert faulüne maruz kalan Ajaxlı futbolcu Aaron Bouwman, eylül ayını kapattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin eylül ayı boyunca sahaya çıkamayacağı ve bugün de hastanede gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan muayenelerde Bouwman'ın göğüs kemiğinde ve akciğerinde morarma da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar geçirdiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün oynanan 5. hafta maçında PSV, deplasmanda Ajax'ı 3-1 mağlup ederken bir pozisyonda Bouwman, hava topu için yükseldi. Topa müdahalede geç kalan Van Bommel ise hızla gelerek Bouwman'ın kafa ve üst vücut bölgesine çok sert şekilde çarptı.

Bu tehlikeli pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken, sağlık ekipleri sahaya çağrıldı.

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