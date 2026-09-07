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06 Eylül
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Galatasaray'da Roland Sallai rakipsiz!

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacak Galatasaray'da eldeki tek sağ bek olarak Roland Sallai dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 08:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Roland Sallai rakipsiz!
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Yabancı sınırı nedeniyle Sacha Boey ve Elias Jelert ile yollarını ayıran Galatasaray'da sağ bekte sadece iki alternatif kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Wilfried Singo'nun da sakatlanması nedeniyle Sporting Lizbon maçı öncesinde Roland Sallai'nin bir alternatifi kalmadı.

Sağ bekte zaman zaman görev yapan Kaan Ayhan'ın da Avrupa kadrosuna yazılmaması, Macar yıldızı daha önemli hale getiriyor.

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 29 yaşındaki Roland Sallai, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 



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