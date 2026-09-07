Vlahovic'in derbideki hareketi pahalıya patlayabilir: Ceza kapıda

Derbiye Dusan Vlahovic - Milan Skriniar arasındaki tartışma ve Beşiktaşlı futbolcunun el hareketi damga vurmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakem görmese de veya VAR müdahalesi olmasa da delil kabul edilen yayıncı kuruluş görüntüleri üzerinden Sırp oyuncuya ağır ceza gelebilir.
2-5 MAÇ ARASI CEZA GELEBİLİR
Salı günü PFDK sevki olabileceği ve Vlahovic'e 2 ila 5 maç arasında ceza gelebileceği öğrenildi.
MEİRELES 4 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Raul Meireles de benzer hareketten dört maç ceza almıştı. Bu arada benzer hareket yapan Skriniar'ın da sevk alma durumu var. Görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği Jhon Duran ve Ederson'u da bu şekilde sevk etmişti.
2-5 MAÇ ARASI CEZA GELEBİLİR
Salı günü PFDK sevki olabileceği ve Vlahovic'e 2 ila 5 maç arasında ceza gelebileceği öğrenildi.
MEİRELES 4 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Raul Meireles de benzer hareketten dört maç ceza almıştı. Bu arada benzer hareket yapan Skriniar'ın da sevk alma durumu var. Görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği Jhon Duran ve Ederson'u da bu şekilde sevk etmişti.