07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
20:00
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
17:00
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
17:00
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
20:00
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
20:00
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
20:00
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
22:30
07 Eylül
Cagliari-Lecce
19:30
07 Eylül
Udinese-Lazio
21:45
07 Eylül
Estoril-Arouca
22:15

Vlahovic'in derbideki hareketi pahalıya patlayabilir: Ceza kapıda

Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbi karşılaşmasında Milan Skriniar ile yaşadığı tartışmanın ardından el hareketi yapan Dusan Vlahovic'e ceza gelebilir.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 10:19
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Vlahovic'in derbideki hareketi pahalıya patlayabilir: Ceza kapıda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News
Derbiye Dusan Vlahovic - Milan Skriniar arasındaki tartışma ve Beşiktaşlı futbolcunun el hareketi damga vurmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakem görmese de veya VAR müdahalesi olmasa da delil kabul edilen yayıncı kuruluş görüntüleri üzerinden Sırp oyuncuya ağır ceza gelebilir.

2-5 MAÇ ARASI CEZA GELEBİLİR

Salı günü PFDK sevki olabileceği ve Vlahovic'e 2 ila 5 maç arasında ceza gelebileceği öğrenildi.



MEİRELES 4 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Raul Meireles de benzer hareketten dört maç ceza almıştı. Bu arada benzer hareket yapan Skriniar'ın da sevk alma durumu var. Görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği Jhon Duran ve Ederson'u da bu şekilde sevk etmişti.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.