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Recep Uçar: "Üzgünüz, taraftarımızı mutlu edemedik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Alanyaspor karşısında oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ancak golü bulamayarak mağlup olduklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 00:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Üzgünüz, taraftarımızı mutlu edemedik'
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Uçar, Alanyaspor maçının zor geçmesini beklediklerini belirtti.

Evlerinde kazanmak istediklerini söyleyen Uçar, "Stada gelen seyircilerimizi iyi bir sonuçla evine mutlu göndermek istiyorduk ama bugün de mağlup olduk, bugün de kazanamadık." dedi.

"OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ"

Karşılaşmanın ilk bölümünde iyi başlamadıklarını belirten Uçar, sonrasında oyunun kontrolünü tamamen ele aldıklarını ifade etti.

Uçar, "İlk 10 dakika iyi başlamadık belki. Bire birleri kaybettiğimiz o bölümde kornerde bir topları direkten döndü. Bir tane şutları vardı ama ondan sonraki bölümde oyunun tamamen kontrolünü biz aldık. Olawoyin'in bir şutu vardı. Rakip sahada oynadığımız, kalemize çok topun gelmediği bir bölümdü ama sonlandırmakta, üretmekte biraz zorlandığımız bir oyun. Çünkü rakip, derinde iyi savunma yapan bir takımdı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda da belli bir bölüme kadar oyunu kontrol ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, 60. dakikadan sonra geçişlerde sorun yaşadıklarını söyledi.

"ŞANSSIZLIK DİYELİM"

Yedikleri golün ardından değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Ahmet'le pozisyona giren bizdik ama o bölümden sonra, 60'tan sonra biraz geçişler vermeye başladık. Geçişten gol yiyebilirdik, geçişten yemedik. Kornerden yediğimiz golün çok da açıklanabilecek bir tarafı yok aslında. Pozisyon olarak doğru pozisyon aldığımız ama maalesef şanssızlık diyeyim." şeklinde konuştu.



Rizespor


Hücum anlamında bütün riskleri aldıklarını belirten Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncu değişiklikleriyle, çekilen şutlar, belki kafa vuruşları, bir türlü sonuca gidemediğimiz bir maç. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Üzgünüz, taraftarımızı mutlu edemedik. Bir an önce bu maçı unutup yarından itibaren cumartesi günkü müsabakaya hazırlanmaya çalışacağız."

İki deplasmanda aldıkları galibiyetleri iç sahada taçlandıramadıklarını belirten Uçar, "Şimdi önümüzde iki deplasman maçımız var. Eyüpspor ve Göztepe. Yarından itibaren Eyüpspor maçına hazırlanıp tekrar bir ivme yakalamak istiyoruz." dedi.

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