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Bucaspor'un ilk maçı olaylı geçti

Bucaspor 1928 taraftarları, Balıkesirspor maçının ardından önce rakip takımın taraftar otobüsüne saldırdı, ardından Alsancak İZBAN İstasyonu'nda Altaylı taraftarlarla kavga etti. Olaylarda bazı taraftarlar yaralanırken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor'un ilk maçı olaylı geçti
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Geçen sezon 2'nci Lig'den düşen Bucaspor 1928'in 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçı olaylı geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden İzmir temsilcisi ilk hafta Balıkesirspor'a rakibin saha zemini hazır olmadığı için yine İzmir'de Aliağa Atatürk Stadı'nda konuk oldu.

Mücadeleyi 4-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde taraftarlar stat çıkışında Balıkesirspor'un taraftar otobüslerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Atılan taşlardan Balıkesirspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün camları kırıldı.

Aliağa'da saat 17.00'de oynanan maç sonrası Buca'ya dönen sarı-lacivertli taraftar grubu Alsancak İZBAN İstasyonu'nunda Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Altay-Denizli İdman Yurdu maçından çıkan Altaylı taraftarlarla birbirine girdi.

İstasyonda karşılaşan iki takım taraftarları arasında saat 21.30 civarında yaşanan sözlü atışma kavgaya dönüştü.

İki takım taraftar grupları arasındaki sözlü sataşmalar kısa sürede arbedeye neden oldu. İstasyonda ve tren içerisinde yer alan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olayda bazı taraftarların yaralandığı öğrenilirken, emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırılıp taraftarlar tahliye edildi.

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