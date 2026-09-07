Brooklyn Nets'in Michael Porter Jr.'ı uzun vadeli planlarının temel parçalarından biri yerine giderek daha fazla bir takas kozu olarak değerlendirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Third Apron Podcast" programında konuşan Erik Slater ve Brian Lewis, Porter'ın Brooklyn'deki geleceğiyle ilgili belirsizliğin arttığını belirtti.
Slater, özellikle tarafların sözleşme uzatma görüşmelerinde birbirinden uzak görünmesi nedeniyle Porter'ın Nets serüveninin sona yaklaşıyor olabileceğini söyledi. Brooklyn'in Porter'ı kadroda tutmayı gerçekten istemesi hâlinde, oyuncunun sözleşmesini uzatmadan sınırsız serbest kalmasına izin vermesinin düşük bir ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi.
Slater, "Bence onu uzun vadeli bir parçadan çok takas kozu olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.
Mevcut sözleşmesinin son sezonuna girmeye hazırlanan Porter, 2026-27 sezonunda yaklaşık 40,8 milyon dolar kazanacak. Heavy'den Sean Deveney'e göre 28 yaşındaki oyuncu, yıllık ücreti yaklaşık 40 milyon dolardan başlayan yeni bir sözleşme talep ediyor.
Bu talep, Brooklyn yönetimini önemli bir kararla karşı karşıya bırakıyor. Nets'teki ilk sezonunda hücumun birçok alanında kariyer rekorları kıran Porter, forma giydiği 52 maçta 24,2 sayı, 7,1 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı.
Saha içinden yüzde 46,3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 85,9 isabet kaydeden Porter, maç başına 9,3 üçlük denedi. Böylece Denver Nuggets'ta geçirdiği önceki altı sezona kıyasla hücumda çok daha büyük bir sorumluluk üstlendi.
Porter, Denver'da daha çok tamamlayıcı bir skor opsiyonu olarak görev yapıyordu. 2024-25 sezonunda Nuggets formasıyla 77 maça çıkan deneyimli forvet, saha içinden yüzde 50,4 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,5 isabetle 18,2 sayı ortalaması tutturmuştu.
Brooklyn'de topu kullanma oranının artması, Porter'ın NBA kariyerindeki en yüksek sayı ortalamasına ulaşmasını sağladı.
Ancak bu performans, sezonu 20 galibiyet ve 62 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nda 13'üncü sırada kalan bir Nets takımında geldi. Bu durum Brooklyn'i, Porter'ın kariyer sezonunun kendisine yıllık yaklaşık 40 milyon dolar değerinde uzun vadeli bir sözleşme kazandırıp kazandırmaması gerektiğini değerlendirmeye itiyor.
Bir Doğu Konferansı yöneticisi daha önce Heavy'ye yaptığı açıklamada Porter'ın gelişiminin gerçek olduğunu belirtmiş ancak onu kadrosuna katacak takım açısından mali sonuçlara dikkat çekmişti:
"Geçen sezon yaptıklarının gerçek olduğunu düşünüyorum ve takımlar da bunu bu şekilde değerlendirecektir. Ancak onu takasla aldığınızda karşılaşacağınız sorun şu: Sözleşmesini uzatacak mısınız ve rakam ne olacak?"
Slater, Porter'ın sözleşme durumunun takas döneminin son günlerini Brooklyn açısından özellikle önemli hâle getirebileceğini düşünüyor. Nets, oyuncuyla yeni sözleşme imzalayamazsa karşılığında herhangi bir varlık elde edemeden kendisini serbest oyuncu piyasasında kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Lewis ayrıca Brooklyn'in daha önce Porter'a yeni sözleşme sunarken çok daha geniş bir finansal hareket alanına sahip olduğuna dikkat çekti. Maaş bütçesindeki boşluğun önemli bir bölümünü kullanan Nets'in, artık Porter'ın ücretini hemen artırmasına olanak sağlayacak çok daha sınırlı bir alanı bulunuyor.
Genç oyunculardan oluşan bir çekirdek etrafında yeniden yapılanan Brooklyn, 2026 NBA Draftı'nın altıncı sırasından Mikel Brown Jr.'ı seçmişti.
Porter'ın yıllık yaklaşık 40 milyon dolardan başlayan bir sözleşme talep etmesi ve Nets'in 20 galibiyetlik bir sezonun ardından gelmesi, kulübü kritik bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Brooklyn yönetiminin ya Porter'a uzun vadeli yatırım yapması ya da oyuncunun takas değerini en üst düzeyde kullanması gerekecek.
Slater, özellikle tarafların sözleşme uzatma görüşmelerinde birbirinden uzak görünmesi nedeniyle Porter'ın Nets serüveninin sona yaklaşıyor olabileceğini söyledi. Brooklyn'in Porter'ı kadroda tutmayı gerçekten istemesi hâlinde, oyuncunun sözleşmesini uzatmadan sınırsız serbest kalmasına izin vermesinin düşük bir ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi.
Slater, "Bence onu uzun vadeli bir parçadan çok takas kozu olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.
Mevcut sözleşmesinin son sezonuna girmeye hazırlanan Porter, 2026-27 sezonunda yaklaşık 40,8 milyon dolar kazanacak. Heavy'den Sean Deveney'e göre 28 yaşındaki oyuncu, yıllık ücreti yaklaşık 40 milyon dolardan başlayan yeni bir sözleşme talep ediyor.
Bu talep, Brooklyn yönetimini önemli bir kararla karşı karşıya bırakıyor. Nets'teki ilk sezonunda hücumun birçok alanında kariyer rekorları kıran Porter, forma giydiği 52 maçta 24,2 sayı, 7,1 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı.
Saha içinden yüzde 46,3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 85,9 isabet kaydeden Porter, maç başına 9,3 üçlük denedi. Böylece Denver Nuggets'ta geçirdiği önceki altı sezona kıyasla hücumda çok daha büyük bir sorumluluk üstlendi.
Porter, Denver'da daha çok tamamlayıcı bir skor opsiyonu olarak görev yapıyordu. 2024-25 sezonunda Nuggets formasıyla 77 maça çıkan deneyimli forvet, saha içinden yüzde 50,4 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,5 isabetle 18,2 sayı ortalaması tutturmuştu.
Brooklyn'de topu kullanma oranının artması, Porter'ın NBA kariyerindeki en yüksek sayı ortalamasına ulaşmasını sağladı.
Ancak bu performans, sezonu 20 galibiyet ve 62 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nda 13'üncü sırada kalan bir Nets takımında geldi. Bu durum Brooklyn'i, Porter'ın kariyer sezonunun kendisine yıllık yaklaşık 40 milyon dolar değerinde uzun vadeli bir sözleşme kazandırıp kazandırmaması gerektiğini değerlendirmeye itiyor.
Bir Doğu Konferansı yöneticisi daha önce Heavy'ye yaptığı açıklamada Porter'ın gelişiminin gerçek olduğunu belirtmiş ancak onu kadrosuna katacak takım açısından mali sonuçlara dikkat çekmişti:
"Geçen sezon yaptıklarının gerçek olduğunu düşünüyorum ve takımlar da bunu bu şekilde değerlendirecektir. Ancak onu takasla aldığınızda karşılaşacağınız sorun şu: Sözleşmesini uzatacak mısınız ve rakam ne olacak?"
Slater, Porter'ın sözleşme durumunun takas döneminin son günlerini Brooklyn açısından özellikle önemli hâle getirebileceğini düşünüyor. Nets, oyuncuyla yeni sözleşme imzalayamazsa karşılığında herhangi bir varlık elde edemeden kendisini serbest oyuncu piyasasında kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Lewis ayrıca Brooklyn'in daha önce Porter'a yeni sözleşme sunarken çok daha geniş bir finansal hareket alanına sahip olduğuna dikkat çekti. Maaş bütçesindeki boşluğun önemli bir bölümünü kullanan Nets'in, artık Porter'ın ücretini hemen artırmasına olanak sağlayacak çok daha sınırlı bir alanı bulunuyor.
Genç oyunculardan oluşan bir çekirdek etrafında yeniden yapılanan Brooklyn, 2026 NBA Draftı'nın altıncı sırasından Mikel Brown Jr.'ı seçmişti.
Porter'ın yıllık yaklaşık 40 milyon dolardan başlayan bir sözleşme talep etmesi ve Nets'in 20 galibiyetlik bir sezonun ardından gelmesi, kulübü kritik bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Brooklyn yönetiminin ya Porter'a uzun vadeli yatırım yapması ya da oyuncunun takas değerini en üst düzeyde kullanması gerekecek.