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Ben Simmons, Kings'te uzun süre kalmaya sıcak bakıyor

Bir yıllık aranın ardından Sacramento Kings ile NBA'e dönmeye hazırlanan Ben Simmons'ın, takımda başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesi hâlinde uzun vadeli bir birlikteliğe açık olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 12:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ben Simmons, Kings'te uzun süre kalmaya sıcak bakıyor
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Ben Simmons, Sacramento Kings'te gelecek sezonun ötesinde de kalmaya sıcak bakıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marc J. Spears, tecrübeli guardın NBA'e dönüşü için Sacramento organizasyonunu ve pazarını cazip bir ortam olarak gördüğünü söyledi.

Spears, "Sacramento konusunda sevdiği şeylerden biri şu: Daha önce hiç küçük pazarlı bir takımda oynamadı ve bazen böyle yerler daha güvenli bir liman olabilir. Sacramento'ya gittiğinizde her şey basketbolla ilgilidir. Taraftarlarını dünyadaki herkesle aynı seviyeye koyarım" ifadelerini kullandı.

2025-26 sezonunun tamamını kaçıran Simmons, Sacramento ile bir yıllığı 3,5 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma, üç kez All-Star seçilen oyuncuya NBA'e dönme fırsatı sunarken Kings'e de daha uzun süreli bir birlikteliği değerlendirmeden önce Simmons'ın sağlık durumunu ve takıma uyumunu gözlemleme imkânı veriyor.

30 yaşındaki oyuncu, NBA'de son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 maça çıktı. Simmons, 22,0 dakikada 5,0 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 52,0 isabetle oynadı.

Simmons, kariyerinin önceki bölümünde çok daha yüksek bir üretkenlik seviyesine ulaşmıştı. Philadelphia 76ers forması giydiği 2019-20 sezonunda 57 maçta 16,4 sayı, 8,0 asist, 7,8 ribaund ve 2,1 top çalma ortalamaları tutturan Simmons, All-Star seçilmiş ve yılın savunma takımına girmişti.

Bir sonraki sezon da All-Star unvanını koruyan Simmons, 58 karşılaşmada 14,3 sayı, 7,2 ribaund, 6,9 asist ve 1,6 top çalma ortalamaları yakaladı. Yılın Savunma Oyuncusu oylamasını ikinci sırada tamamlayan Simmons, üst üste ikinci kez yılın en iyi savunma beşine seçildi.

NBA kariyerinde toplam 383 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 13,1 sayı, 7,4 ribaund, 7,2 asist, 1,5 top çalma ve 0,7 blok ortalamalarına sahip. Simmons ayrıca kariyeri boyunca saha içinden yüzde 55,8 isabet kaydetti.

Bir yıllık aranın ardından Simmons'ın öncelikli hedefi, sağlıklı kalabildiğini ve istikrarlı biçimde katkı sağlayabileceğini kanıtlamak olacak.

Simmons'ın Sacramento ile anlaşmadan önce sağlık kontrollerinden geçtiği, sahada özel bir antrenmana çıktığı ve başantrenör Doug Christie ile Kings teknik ekibiyle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Ağustos ayının sonlarında genel menajer Scott Perry için de özel bir çalışma gerçekleştiren Simmons, Perry ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı. Shams Charania'ya göre Simmons, Sacramento'daki çalışmalarında ve Avustralyalı oyuncuların katıldığı özel hazırlık kampında sağlık açısından güçlü göründü ve kendisini iyi hissetti.

Kings, 2025-26 sezonunu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın en kötü derecesine ortak olarak tamamladıktan sonra yeniden yapılanma sürecine giriyor.

Sacramento, 2026 NBA Draftı'nın yedinci sırasından Darius Acuff Jr.'ı seçerken kadrosuna Alex Karaban ve Emanuel Sharp'ı da ekledi.

Simmons, yeni takımında Zach LaVine, Domantas Sabonis, Keegan Murray ve Malik Monk gibi isimlerin yer aldığı bir kadroya katılacak.

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