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Getafe-Celta Vigo
20:00
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Elche-Real Sociedad
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19:30
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21:45
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CANLI: Porto Riko - Türkiye

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 12:36 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 13:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Porto Riko - Türkiye
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Max Schmeling Halle Salonu'nda saat 12.30'da başlayan Türkiye - Porto Riko mücadelesi TRT Spor ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (3.ÇEYREK)

PORTO RIKO: 46

TÜRKİYE: 54

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