CANLI: Porto Riko - Türkiye

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Max Schmeling Halle Salonu'nda saat 12.30'da başlayan Türkiye - Porto Riko mücadelesi TRT Spor ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (3.ÇEYREK)
PORTO RIKO: 46
TÜRKİYE: 54
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CANLI TAKİP: (3.ÇEYREK)
PORTO RIKO: 46
TÜRKİYE: 54
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!