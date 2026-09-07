07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
20:00
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
17:00
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
17:00
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
20:00
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
20:00
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
20:00
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
22:30
07 Eylül
Cagliari-Lecce
19:30
07 Eylül
Udinese-Lazio
21:45
07 Eylül
Estoril-Arouca
22:15

Karşıyaka ilk hafta umduğunu bulamadı

Şampiyonluk hedefiyle kadrosunu 14 transferle güçlendiren Karşıyaka, sezonun ilk maçında Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilerek 5 yıl sonra lige mağlubiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka ilk hafta umduğunu bulamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona 14 transferle mutlak şampiyonluk iddiasıyla başlayan Karşıyaka ilk hafta hüsran yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni transferleri ve geçen sezondan kalan aslarıyla ilk hafta Ankara'da Etimesgut Belediyespor'a konuk olan Kaf-Kaf sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İzmir'den aylardır beklenen ilk hafta maçı için Başkent'e giden yüzlerce Karşıyakalının büyük desteğiyle deplasmana çıkan yeşil-kırmızılılarda ilk 11'de 4 yeni transfer yer aldı.

Yenilerden kaleci Burak, sağ bek Mahmut, orta saha Gökdeniz ve forvet Veysel Karani karşılaşmaya 11'de başlarken, geçen sezon da kadronun değişilmezlerinden olan Ensar, Hıdır, Alpay, Mücahit, Berat, Erhan ile Ömer Faruk mücadelede as kadroda forma giydi.

5 YIL SONRA YENİLGİYLE BAŞLADI

İlk yarıda net fırsatlardan yararlanamayan Karşıyaka, 34'üncü dakikada yenik duruma düşerken, ikinci yarıda oyuna giren yeni transferler Eren Arda, Mevlüt Can, Süleyman Enes, Emircan ve Yiğit de skoru değiştiremedi.

İlk hafta yol kazası yaşayan Kaf-Kaf 5 yıl sonra sezona yenilgiyle başladı. Son olarak 2021-22 sezonunun ilk maçında Erokspor'a 1-0 yenilen Karşıyaka, 2022-2023'te Nevşehir Belediyespor'u ilk hafta deplasmanda 2-0, 2023-2024'te Eynesil Belediyespor'u 3-1 yendi.

2024-2025 sezonunda ilk hafta Kırşehir FK'yla İzmir'de golsüz berabere kalan Karşıyaka, geçen sezon da ilk maçta Afyonspor'u iç sahada 2-1 mağlup etti.

5 yıl sonra lige puansız başlayan yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü ilk iç saha sınavında İzmir derbisinde Altay'ı konuk edeceği maçla taraftarının gönlünü almaya çalışacak. Karşıyaka transfer yasağı nedeniyle yeni transferlerine ilk maç öncesi amatör lisans çıkarmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.