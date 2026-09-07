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Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'na galibiyetsiz veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko'ya 71-68 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, organizasyona galibiyet alamadan veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'na galibiyetsiz veda etti
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 3. ve son maçında Türkiye, Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla üçüncü yenilgisini yaşayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubu 4. ve son sırada tamamladı. Milliler, turnuvaya veda etti.

C Grubu'nu 3. sırada bitiren Porto Riko ise çeyrek final eleme maçı oynamaya hak kazandı.

Gruptaki diğer müsabakada Belçika, Avustralya'yı 80-68 yenerek 3'te 3 yaptı ve zirvede yer alarak direkt çeyrek finale yükseldi. İkinci basamaktaki Avustralya ise çeyrek final elemesi oynayacak.

Boyalı alandan skor üreten Porto Riko karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sevgi Uzun'un 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

Başa baş geçen ikinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve topu iyi paylaşarak hücumda etkili olan milliler, 18. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 29-35. Ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 40-37 üstün gitti.

A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başladı. Özellikle ribauntlarda Porto Riko'ya üstünlük kuran ve hücumda yüksek yüzdeyle oynayan Türkiye, Elif Bayram'ın pota altından kaydettiği basketle 25. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 43-51. Milli takım, son çeyreğe 58-51 önde girdi.

Dördüncü ve son periyodu 8-0'lık seriyle başlayan Porto Riko, 32. dakikada skoru lehine çevirdi: 59-58. Skor üretmeye devam eden Porto Riko, 37. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 67-60. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Pes etmeyen ve farkı 2'ye kadar indiren ay-yıldızlı takımın çabası yeterli olmadı ve Porto Riko, karşılaşmayı 75-71 kazandı.

ELİF BAYRAM SAKATLANDI

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Elif Bayram, dördüncü çeyreğin başında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Maçın 31. dakikasında hücum ribaundu almaya çalıştığı esnada yere düşen Elif, sol bileğinden sakatlandı. Bileğine buz tedavisi uygulanan 24 yaşındaki oyuncu, maçın kalan bölümünü kenardan takip etti.

Salon: Max-Schmelin

Hakemler: Julia Anaya (Panama), Boris Krejic (Slovenya), Alan dos Santos (Brezilya)

Porto Riko: San Antonio 18, Jones, Guirantes 21, Melendez 5, McGee-Stafford 16, Rosado 9, Gonzalez 4, Solis, Pagan 2, Benitez

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 10, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 18, Elif Bayram 13, Elif İstanbulluoğlu, Ayşe Cora Yamaner 3, Tilbe Şenyürek Arslan 9, Derin Erdoğan 8, Melek Uzunoğlu, Esra Ural 4

1. Periyot: 19-20

Devre: 37-40

3. Periyot: 51-58

Beş faulle çıkan: 39.56 Gökşen Fitik (Türkiye)

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