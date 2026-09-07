06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi mesajı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonki kötü başlangıcı tekrar etmek istemiyor. Sporting deplasmanından iyi bir sonuç bekleyen teknik direktör Okan Buruk'un, "Zor bir fikstürümüz var ama biz de iyi takımız" diye futbolcularına moral verdiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 08:06
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi modunu açtı. Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, geçen sezon yaşanan kötü anıyı ortadan kaldırmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sene Frankfurt deplasmanında aldığı ağır yenilgiyle kötü başlayan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin bu sefer kabus senaryosunu ortadan kaldırmak istediği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 5-1 mağlup olmalarına rağmen son 16'ya kalarak önemli bir başarı elde eden sarı-kırmızılılar, bu sezon aynı çizgiye ulaşmak, hatta aşmak istiyor.

"HER PUAN ÖNEMLİ"

Bu konuda son derece titiz bir çalışma içerisine giren Buruk'un, Kemerburgaz'da öğrencilerine bu durumu aktardığı belirtildi. Okan Buruk'un, "Zor fikstürümüz var ama biz de iyi takımız. Her puan, her gol çok önemli. Sporting deplasmanında alacağımız iyi bir sonuç, Avrupa hedefimiz için moral olacaktır" dediği öğrenildi.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı salı günü 20.30'da Jose Alvalade Stadı'nda gerçekleşecek.  

 



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.