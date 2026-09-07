Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi mesajı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi modunu açtı. Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, geçen sezon yaşanan kötü anıyı ortadan kaldırmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sene Frankfurt deplasmanında aldığı ağır yenilgiyle kötü başlayan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin bu sefer kabus senaryosunu ortadan kaldırmak istediği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 5-1 mağlup olmalarına rağmen son 16'ya kalarak önemli bir başarı elde eden sarı-kırmızılılar, bu sezon aynı çizgiye ulaşmak, hatta aşmak istiyor.
"HER PUAN ÖNEMLİ"
Bu konuda son derece titiz bir çalışma içerisine giren Buruk'un, Kemerburgaz'da öğrencilerine bu durumu aktardığı belirtildi. Okan Buruk'un, "Zor fikstürümüz var ama biz de iyi takımız. Her puan, her gol çok önemli. Sporting deplasmanında alacağımız iyi bir sonuç, Avrupa hedefimiz için moral olacaktır" dediği öğrenildi.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı salı günü 20.30'da Jose Alvalade Stadı'nda gerçekleşecek.
"HER PUAN ÖNEMLİ"
Bu konuda son derece titiz bir çalışma içerisine giren Buruk'un, Kemerburgaz'da öğrencilerine bu durumu aktardığı belirtildi. Okan Buruk'un, "Zor fikstürümüz var ama biz de iyi takımız. Her puan, her gol çok önemli. Sporting deplasmanında alacağımız iyi bir sonuç, Avrupa hedefimiz için moral olacaktır" dediği öğrenildi.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı salı günü 20.30'da Jose Alvalade Stadı'nda gerçekleşecek.