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Kylian Mbappe'den PSG sorusuna yanıt!

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları maç öncesi eski takımı Paris Saint-Germain için gelen soruya cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kylian Mbappe'den PSG sorusuna yanıt!
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Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için her zaman çok heyecanlıyız. Bernabeu'da oynamak bizim için ek bir motivasyon kaynağı." sözlerini sarf etti.

Mbappe, eski takımı Paris Saint-Germain için gelen soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi. Golcü futbolcu, "İnsanların, 'PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmasının nedeni senin ayrılman' demesi adil mi?" sorusunun ardından, "Umurumda değil! Bu manşetler ve benim hakkımda konuşmak çok satıyor!" yanıtını verdi.

Mbappe, 2024 yılında PSG'den ayrılmış ve Real Madrid'e imza atmıştı. Real Madrid'de 107 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 90 gol attı ve 12 asist yaptı.

 

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