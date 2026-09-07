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Andrea Mazzon: "Sakatlık maçı etkiledi"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, Porto Riko maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Andrea Mazzon: 'Sakatlık maçı etkiledi'
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FIBA 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, ay-yıldızlı oyuncuların ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan başantrenör ile milli basketbolcu Sevgi Uzun, ay-yıldızlı ekibin C Grubu'nda Porto Riko'ya 75-71 yenildiği üçüncü ve son maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvada istedikleri sonucu elde edemediklerini belirten Mazzon, "Her zaman oyuncularımı koruyacağım. Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptı. Elif Bayram'ın sakatlığı gerçekten maçın gidişatını değiştirdi. Enerjimizi kaybettik. Oyuncular da Elif'i o halde görünce şok yaşadılar. Bu oyuncuların ne kadar çabaladıklarını biliyorum. Gerçekten her şeylerini verdiler. Hazırlık sürecinde bazı sakatlıklar yaşadık. Elbette kaybetmemizin sebebi bu değil. Bu maçı kazanmayı gerçekten çok istedik ama sakatlıklar ve şanssızlıklar da oyunun bir parçası." diye konuştu.



Porto Riko mücadelesinin zor geçeceğini bildiklerini aktaran Sevgi Uzun, "Onların iyi mücadele ettiğini biliyorduk. Söylenecek fazla bir şey yok. Elif Bayram'ın sakatlığı maçı etkiledi. Elif, sahaya farklı bir enerji getiriyor. Tam ritmimizi bulduğumuz anda sakatlandı. Porto Riko gibi sert bir takıma karşı Elif'i kaybetmemiz zor oldu. Bir şekilde çözüm üretmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşurken gözyaşlarını tutamayan Sevgi, "Ülkemi temsil etmek benim için çok önemli. Bütün yaz en iyi halime ulaşmaya çalıştım. Hepimiz burada olmayı gerçekten çok istedik. Burada olmayı da hak ettik. Ancak sonrasında çok şey yaşandı. Bazı oyuncuları sakatlıkları nedeniyle kaybettik. Şartlar farklı olsaydı daha iyi bir noktada olabilirdik." şeklinde görüş belirtti.

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