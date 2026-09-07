Beşiktaş'ta Leandro Trossard farkı!

Beşiktaş'ın yaz döneminde Arsenal'den büyük uğraşlar sonucu renklerine kattığı Leandro Trossard, Süper Lig'e ağırlığını koymaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026 Dünya Kupası maçlarının ardından tatil yaptığı için takıma geç katılan Belçikalı futbolcu, yavaş yavaş hem fizik gücünü artırdı hem de ritim kazandı.
31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a geldiğinden bu yana en randımanlı performansını sergiledi. Deneyimli futbolcu sol kanadı oldukça etkili kullanırken, takımının ataklarına yön verdi.
SAVUNMAYA YARDIM ETTİ
Gerektiğinde kanat beklerine ve orta sahaya da yardım eden Leandro Trossard, ürettiği 1 asist, 1 büyük şans ve 2 kilit pas ile sezonun ilk derbi galibiyetinde başrolü oynadı.
1 topu direkten dönen, rakip yarı sahada yüzde 76 pas isabetiyle oynayan siyah beyazlı futbolcu, savunma tarafında ise 4 geri kazanım, 1 pas arası ve 1 tehlike engelleme ile defans direncine doğrudan katkı sağladı. Trossard dört dörtlük oyunuyla Beşiktaş'ın yeni oyun lideri olduğunu gösterdi.
31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a geldiğinden bu yana en randımanlı performansını sergiledi. Deneyimli futbolcu sol kanadı oldukça etkili kullanırken, takımının ataklarına yön verdi.
SAVUNMAYA YARDIM ETTİ
Gerektiğinde kanat beklerine ve orta sahaya da yardım eden Leandro Trossard, ürettiği 1 asist, 1 büyük şans ve 2 kilit pas ile sezonun ilk derbi galibiyetinde başrolü oynadı.
1 topu direkten dönen, rakip yarı sahada yüzde 76 pas isabetiyle oynayan siyah beyazlı futbolcu, savunma tarafında ise 4 geri kazanım, 1 pas arası ve 1 tehlike engelleme ile defans direncine doğrudan katkı sağladı. Trossard dört dörtlük oyunuyla Beşiktaş'ın yeni oyun lideri olduğunu gösterdi.