Galatasaray'da Okan Buruk ile aynı tablo!

Üst üste 4 senedir Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, oyunculuk döneminde yaşadığı başarıyı bu kez kulübede gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ZİRVEYE KURULDU
1996-2000 yılları arasında futbolcu olarak tarih yazan Buruk, o dönemdeki hocası Fatih Terim'i bu alanda yakaladı. Şimdi bu yıl da kazanıp Türk futbol tarihinde üst üste 5 yıl şampiyonluk yaşayan ilk isim olmak isteyen Okan Buruk, sezona da her zaman olduğu gibi yine iyi başladı ve zirveye kuruldu.
Göreve ilk geldiği sezon olan 2022-23 yılında 15. haftada liderlik koltuğuna oturup sezonu şampiyon tamamlayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-24 sezonunda ise 11. haftada zirveye çıktı. Kendisini her sene geliştiren Buruk, son 3 yıldır ise 3. haftada liderliğe ulaşmayı başardı.
Erkenden yakaladığı avantajı sezon sonuna kadar korumayı başaran 53 yaşındaki çalıştırıcı, henüz 4. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a ise 1 puan fark attı.
1996-2000 yılları arasında futbolcu olarak tarih yazan Buruk, o dönemdeki hocası Fatih Terim'i bu alanda yakaladı. Şimdi bu yıl da kazanıp Türk futbol tarihinde üst üste 5 yıl şampiyonluk yaşayan ilk isim olmak isteyen Okan Buruk, sezona da her zaman olduğu gibi yine iyi başladı ve zirveye kuruldu.
Göreve ilk geldiği sezon olan 2022-23 yılında 15. haftada liderlik koltuğuna oturup sezonu şampiyon tamamlayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-24 sezonunda ise 11. haftada zirveye çıktı. Kendisini her sene geliştiren Buruk, son 3 yıldır ise 3. haftada liderliğe ulaşmayı başardı.
Erkenden yakaladığı avantajı sezon sonuna kadar korumayı başaran 53 yaşındaki çalıştırıcı, henüz 4. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a ise 1 puan fark attı.