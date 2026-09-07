06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
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Batman Petrolspor-Karagümrük
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Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
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Hamburger SV-Mainz 05
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E. Frankfurt-Augsburg
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Everton-M. United
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Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
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Alaves-Osasuna
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06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
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Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
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Parma -Monza
1-1
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Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Galatasaray'da Okan Buruk ile aynı tablo!

Galatasaray'ın başında beşinci sezon başlangıcına imzasını atan teknik direktör Okan Buruk, son 3 yıldır ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturuyor. Sarı-kırmızılılar, sonunda da kupayı kaldırıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 09:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk ile aynı tablo!
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Üst üste 4 senedir Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, oyunculuk döneminde yaşadığı başarıyı bu kez kulübede gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ZİRVEYE KURULDU

1996-2000 yılları arasında futbolcu olarak tarih yazan Buruk, o dönemdeki hocası Fatih Terim'i bu alanda yakaladı. Şimdi bu yıl da kazanıp Türk futbol tarihinde üst üste 5 yıl şampiyonluk yaşayan ilk isim olmak isteyen Okan Buruk, sezona da her zaman olduğu gibi yine iyi başladı ve zirveye kuruldu.

Göreve ilk geldiği sezon olan 2022-23 yılında 15. haftada liderlik koltuğuna oturup sezonu şampiyon tamamlayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-24 sezonunda ise 11. haftada zirveye çıktı. Kendisini her sene geliştiren Buruk, son 3 yıldır ise 3. haftada liderliğe ulaşmayı başardı.

Erkenden yakaladığı avantajı sezon sonuna kadar korumayı başaran 53 yaşındaki çalıştırıcı, henüz 4. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a ise 1 puan fark attı.  



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