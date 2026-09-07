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Derbinin faturası İsmail Kartal'a çıktı! Anderson Talisca isyanı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetinin faturası teknik direktör İsmail Kartal'a kesildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 09:47
Haber: Türkiye
Derbinin faturası İsmail Kartal'a çıktı! Anderson Talisca isyanı
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Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı kariyerindeki ilk mağlubiyeti alan İsmail Kartal, eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de şoku yaşayan sarı lacivertliler, faturayı tecrübeli teknik adama kesti.

Kartal'ın Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 de, sonrasında yaptığı değişiklikler de tepki çekerken, kaptan Milan Skriniar'ın maç sonu "Bu şekilde devam edemeyiz. Fazla açık oynuyoruz. Her şeyi değiştirmemiz ve daha iyi yapmamız lazım." açıklaması da bir özeleştiriden ziyade Kartal'a mesaj olarak değerlendirildi.

TAMAMEN ÇARESİZ

İsmail Kartal'ın Samsun'da 10 numarada kullandığı Mason Greenwood'u derbide kanada çekmesi, İrfan Can Kahveci'nin yerine aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu kanat yerine göbekte kullanarak, orta sahayı tamamen Beşiktaş'a teslim etmesi en kritik hatalar olarak ön plana çıktı.

Fenerbahçe'nin fiziksel anlamda Beşiktaş'tan geri kalması, özellikle hücum organizasyonlarında alternatif üretememesi, bloklar arasındaki kopukluk gibi gerekçelerle mağlubiyet tamamen hocaya yazıldı. Devler Ligi'nde Roma karşısında alınacak muhtemel bir yenilgi sonrasında İsmail Kartal topun ağzına gelecek.

TALİSCA İSYANI





İsmail Kartal'ın yakın çevresine "Talisca'nın ayrılmasını ben istemedim. Onu arıyorum." dediği öğrenildi. Kartal'ın, Talisca için Semedo'yu gözden çıkardığı ancak yönetimin tercihini sambacıdan yana kullandığı öne sürüldü.



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