Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, NBA'in maaş sınırı soruşturmasının ardından verilen cezaların büyük bölümünün Kawhi Leonard yerine Los Angeles Clippers organizasyonuna yöneltilmesinden memnun olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "The Draymond Green Show" programında konuşan Green, 700 bin dolar para cezasına çarptırılmasına rağmen herhangi bir uzaklaştırma cezası almayan Leonard hakkındaki kararın kendisini sevindirdiğini belirtti.
Green, HoopsHype aracılığıyla aktarılan açıklamasında, "Cezanın büyük bölümünü Kawhi'ın değil, takımın almasına sevindim. Kawhi'ın uzaklaştırılabileceğini çok sık duyduk. Uzaklaştırma cezası almamasına sevindim" dedi.
NBA, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tarafından yürütülen bağımsız soruşturmada "sistematik bir usulsüzlük ve çok sayıda ciddi kural ihlali" tespit edilmesinin ardından Clippers'ın maaş sınırını aşmaya yönelik düzenlemeleri ihlal ettiğini açıklamıştı.
Lig yönetimine göre Clippers, Leonard ile takımla iş ilişkisi bulunan Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance adlı dört şirket arasında sponsorluk fırsatları oluşturdu ve bu anlaşmaların yapılmasını kolaylaştırdı.
NBA, Clippers'ın söz konusu şirketlere takım bünyesinde ticari imkânlar sunarak Leonard'la sponsorluk anlaşmaları yapmalarını sağladığını, ayrıca Leonard ve temsilcilerinin bazı kişisel masraflarını karşıladığını belirtti.
Lig, Leonard'ın eski menajeri Dennis Robertson'ın oyuncu adına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yıldız forvetin de maaş sınırını aşmaya yönelik kuralları ihlal ettiğine hükmetti. Robertson'a, NBA oyuncularını veya lig personelini temsilen takımlar ve bağlı kuruluşlarla iş yapmaktan beş yıl men cezası verildi.
Organizasyon düzeyindeki en ağır cezaları Clippers aldı. Los Angeles ekibinin 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftlarındaki birinci tur seçim hakları elinden alınırken kulübe 30 milyon dolar para cezası verildi.
Takım sahibi Steve Ballmer, lig ve kulüple bağlantılı tüm faaliyetlerden bir yıl men edildi. Ticari operasyonlar başkanı Gillian Zucker bir yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank ise altı ay ücretsiz uzaklaştırma cezası aldı.
Green ise açıklamasında oyuncuların kazançlarıyla ilgili daha geniş çaplı soruna dikkat çekerek takım veya lig sponsorlarıyla kurdukları ilişkiler üzerinden ek gelir elde etmelerinin neden sınırlandırıldığını sorguladı.
"Daha önce de söylediğim gibi, maaş sınırıyla ilgili sorunları ele alın. Bence bu olaydan çıkarılması gereken sonuç bu. Maaş sınırı neden var? Oyuncuların takım sponsorlarından, lig sponsorlarından veya başka bir yerden para kazanması neden engelleniyor?"
Green, ligin oyuncuların NBA'in ticari ve ekonomik yapısı üzerinde daha fazla etkiye sahip olmasını vurguladığı bir dönemde yaşananların anlaşılmasının özellikle zor olduğunu savundu.
Green, "Oyuncu merkezli, oyuncuya odaklanan, oyuncular tarafından şekillendirilen ve onların çıkarlarını gözeten bir ligde olduğumuzu söylüyoruz. Sonra bir oyuncunun 20-30 milyon dolar daha kazanabileceği bir durum ortaya çıkıyor ve biz de 'Evet, başın belada' diyoruz" ifadelerini kullandı.
Leonard'a verilen ceza 700 bin dolarlık para cezasıyla sınırlı kalırken NBA, Oyuncular Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında verilen cezaların kesin ve bağlayıcı olduğunu açıkladı.
35 yaşındaki forvet, 2025-26 sezonunda oynadığı 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 isabet bulan Leonard, yılın en iyi ikinci beşine seçildi ve MVP oylamasını yedinci sırada tamamladı.
Leonard, yaz döneminde Clippers'tan Toronto Raptors'a takas edilerek Los Angeles'taki yedi yıllık serüvenini noktaladı.
Green sözlerini, "Kawhi'ın bu cezanın büyük bölümünden kurtulmasına sevindim. Bence bu kesinlikle harika bir şey" diyerek tamamladı.
Green, HoopsHype aracılığıyla aktarılan açıklamasında, "Cezanın büyük bölümünü Kawhi'ın değil, takımın almasına sevindim. Kawhi'ın uzaklaştırılabileceğini çok sık duyduk. Uzaklaştırma cezası almamasına sevindim" dedi.
NBA, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tarafından yürütülen bağımsız soruşturmada "sistematik bir usulsüzlük ve çok sayıda ciddi kural ihlali" tespit edilmesinin ardından Clippers'ın maaş sınırını aşmaya yönelik düzenlemeleri ihlal ettiğini açıklamıştı.
Lig yönetimine göre Clippers, Leonard ile takımla iş ilişkisi bulunan Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance adlı dört şirket arasında sponsorluk fırsatları oluşturdu ve bu anlaşmaların yapılmasını kolaylaştırdı.
NBA, Clippers'ın söz konusu şirketlere takım bünyesinde ticari imkânlar sunarak Leonard'la sponsorluk anlaşmaları yapmalarını sağladığını, ayrıca Leonard ve temsilcilerinin bazı kişisel masraflarını karşıladığını belirtti.
Lig, Leonard'ın eski menajeri Dennis Robertson'ın oyuncu adına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yıldız forvetin de maaş sınırını aşmaya yönelik kuralları ihlal ettiğine hükmetti. Robertson'a, NBA oyuncularını veya lig personelini temsilen takımlar ve bağlı kuruluşlarla iş yapmaktan beş yıl men cezası verildi.
Organizasyon düzeyindeki en ağır cezaları Clippers aldı. Los Angeles ekibinin 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftlarındaki birinci tur seçim hakları elinden alınırken kulübe 30 milyon dolar para cezası verildi.
Takım sahibi Steve Ballmer, lig ve kulüple bağlantılı tüm faaliyetlerden bir yıl men edildi. Ticari operasyonlar başkanı Gillian Zucker bir yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank ise altı ay ücretsiz uzaklaştırma cezası aldı.
Green ise açıklamasında oyuncuların kazançlarıyla ilgili daha geniş çaplı soruna dikkat çekerek takım veya lig sponsorlarıyla kurdukları ilişkiler üzerinden ek gelir elde etmelerinin neden sınırlandırıldığını sorguladı.
"Daha önce de söylediğim gibi, maaş sınırıyla ilgili sorunları ele alın. Bence bu olaydan çıkarılması gereken sonuç bu. Maaş sınırı neden var? Oyuncuların takım sponsorlarından, lig sponsorlarından veya başka bir yerden para kazanması neden engelleniyor?"
Green, ligin oyuncuların NBA'in ticari ve ekonomik yapısı üzerinde daha fazla etkiye sahip olmasını vurguladığı bir dönemde yaşananların anlaşılmasının özellikle zor olduğunu savundu.
Green, "Oyuncu merkezli, oyuncuya odaklanan, oyuncular tarafından şekillendirilen ve onların çıkarlarını gözeten bir ligde olduğumuzu söylüyoruz. Sonra bir oyuncunun 20-30 milyon dolar daha kazanabileceği bir durum ortaya çıkıyor ve biz de 'Evet, başın belada' diyoruz" ifadelerini kullandı.
Leonard'a verilen ceza 700 bin dolarlık para cezasıyla sınırlı kalırken NBA, Oyuncular Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında verilen cezaların kesin ve bağlayıcı olduğunu açıkladı.
35 yaşındaki forvet, 2025-26 sezonunda oynadığı 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 isabet bulan Leonard, yılın en iyi ikinci beşine seçildi ve MVP oylamasını yedinci sırada tamamladı.
Leonard, yaz döneminde Clippers'tan Toronto Raptors'a takas edilerek Los Angeles'taki yedi yıllık serüvenini noktaladı.
Green sözlerini, "Kawhi'ın bu cezanın büyük bölümünden kurtulmasına sevindim. Bence bu kesinlikle harika bir şey" diyerek tamamladı.