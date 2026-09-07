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Alexander Nübel için milli takım gelişmesi!

Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel, ülkesi Almanya'da gündem oldu. 29 yaşındaki file bekçisinin, Almanya Milli Takımı'nın birinci kalecisi olmak için umutlanabileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 15:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Alexander Nübel için milli takım gelişmesi!
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Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klopp ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Klopp, kısa süre içerisinde; Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile oynanacak maçların kadrosunu açıklayacak.

Almanya'da Klopp dönemiyle birlikte milli takımın kalecisi konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Milli takımda uzun süre forma giyen Manuel Neuer, Dünya Kupası sonrası Almanya formasına veda etti.

Sky'da yer alan habere göre, Klopp, kaleci konusunda; Oliver Baumann, Alexander Nübel, ter Stegen, Jonas Urbig ve Marc-Andre ter Stegen gibi isimler arasında tercih yapacak.

Bu isimler arasından Nübel'in, Beşiktaş'ta düzenli oynayıp maç ritmini yükselttiği ve birinci kaleci olmak için umutlanabileceği belirtildi.

Sky'da yer alan haberde, kullanılan ifadeler şu şekilde:

"Oliver Baumann, Alexander Nübel ve Jonas Urbig (antrenman kalecisi olarak) Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer aldılar. Baumann, Julian Nagelsmann yönetiminde bir ara birinci kaleciliğe kadar yükselmiş ancak Dünya Kupası öncesinde tekrar ikinci kaleciliğe gerilemişti.





"Nübel de umutlanabilir. Kaleci yaz aylarında Beşiktaş'a transfer oldu ve orada düzenli olarak maç ritmi kazanıyor. Urbig ise geleceğin kalecisi olarak görülüyor. Ancak Bayern Münih'te Neuer'in yedeği olarak şu anda sadece ara sıra forma giyiyor; bu nedenle rakiplerine kıyasla maç ritmi eksikliği yaşıyor."

"Marc-Andre ter Stegen bu konuda özel bir rol oynuyor. Uzun yıllardır milli takımda forma giyen kaleci, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırdı; son milli maçını ise bir yıldan fazla bir süre önce oynadı. Barcelona'dan Ajax'a kiralanan kaleci, artık tekrar düzenli olarak sahaya çıkıyor. Ayrıca Klopp ile de temasa geçti."

DİĞER ADAYLAR

Augsburg forması giyen Finn Dahmen, Eintracht Frankfurt'tan Noah Atubolu ve Schalke'den Loris Karius'un da Almanya Milli Takımı için kaleci adayları arasında yer aldığı belirtildi.

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