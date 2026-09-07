Alexander Nübel için milli takım gelişmesi!

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klopp ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Klopp, kısa süre içerisinde; Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile oynanacak maçların kadrosunu açıklayacak.
Almanya'da Klopp dönemiyle birlikte milli takımın kalecisi konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Milli takımda uzun süre forma giyen Manuel Neuer, Dünya Kupası sonrası Almanya formasına veda etti.
Sky'da yer alan habere göre, Klopp, kaleci konusunda; Oliver Baumann, Alexander Nübel, ter Stegen, Jonas Urbig ve Marc-Andre ter Stegen gibi isimler arasında tercih yapacak.
Bu isimler arasından Nübel'in, Beşiktaş'ta düzenli oynayıp maç ritmini yükselttiği ve birinci kaleci olmak için umutlanabileceği belirtildi.
Sky'da yer alan haberde, kullanılan ifadeler şu şekilde:
"Oliver Baumann, Alexander Nübel ve Jonas Urbig (antrenman kalecisi olarak) Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer aldılar. Baumann, Julian Nagelsmann yönetiminde bir ara birinci kaleciliğe kadar yükselmiş ancak Dünya Kupası öncesinde tekrar ikinci kaleciliğe gerilemişti.
"Nübel de umutlanabilir. Kaleci yaz aylarında Beşiktaş'a transfer oldu ve orada düzenli olarak maç ritmi kazanıyor. Urbig ise geleceğin kalecisi olarak görülüyor. Ancak Bayern Münih'te Neuer'in yedeği olarak şu anda sadece ara sıra forma giyiyor; bu nedenle rakiplerine kıyasla maç ritmi eksikliği yaşıyor."
"Marc-Andre ter Stegen bu konuda özel bir rol oynuyor. Uzun yıllardır milli takımda forma giyen kaleci, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırdı; son milli maçını ise bir yıldan fazla bir süre önce oynadı. Barcelona'dan Ajax'a kiralanan kaleci, artık tekrar düzenli olarak sahaya çıkıyor. Ayrıca Klopp ile de temasa geçti."
DİĞER ADAYLAR
Augsburg forması giyen Finn Dahmen, Eintracht Frankfurt'tan Noah Atubolu ve Schalke'den Loris Karius'un da Almanya Milli Takımı için kaleci adayları arasında yer aldığı belirtildi.
Almanya'da Klopp dönemiyle birlikte milli takımın kalecisi konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Milli takımda uzun süre forma giyen Manuel Neuer, Dünya Kupası sonrası Almanya formasına veda etti.
Sky'da yer alan habere göre, Klopp, kaleci konusunda; Oliver Baumann, Alexander Nübel, ter Stegen, Jonas Urbig ve Marc-Andre ter Stegen gibi isimler arasında tercih yapacak.
Bu isimler arasından Nübel'in, Beşiktaş'ta düzenli oynayıp maç ritmini yükselttiği ve birinci kaleci olmak için umutlanabileceği belirtildi.
Sky'da yer alan haberde, kullanılan ifadeler şu şekilde:
"Oliver Baumann, Alexander Nübel ve Jonas Urbig (antrenman kalecisi olarak) Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer aldılar. Baumann, Julian Nagelsmann yönetiminde bir ara birinci kaleciliğe kadar yükselmiş ancak Dünya Kupası öncesinde tekrar ikinci kaleciliğe gerilemişti.
"Nübel de umutlanabilir. Kaleci yaz aylarında Beşiktaş'a transfer oldu ve orada düzenli olarak maç ritmi kazanıyor. Urbig ise geleceğin kalecisi olarak görülüyor. Ancak Bayern Münih'te Neuer'in yedeği olarak şu anda sadece ara sıra forma giyiyor; bu nedenle rakiplerine kıyasla maç ritmi eksikliği yaşıyor."
"Marc-Andre ter Stegen bu konuda özel bir rol oynuyor. Uzun yıllardır milli takımda forma giyen kaleci, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırdı; son milli maçını ise bir yıldan fazla bir süre önce oynadı. Barcelona'dan Ajax'a kiralanan kaleci, artık tekrar düzenli olarak sahaya çıkıyor. Ayrıca Klopp ile de temasa geçti."
DİĞER ADAYLAR
Augsburg forması giyen Finn Dahmen, Eintracht Frankfurt'tan Noah Atubolu ve Schalke'den Loris Karius'un da Almanya Milli Takımı için kaleci adayları arasında yer aldığı belirtildi.