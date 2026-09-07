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Beşiktaş'ta 9 farklı golcü, 11 farklı katkı

Beşiktaş'ta savunmadan hücuma kadar 9 farklı oyuncu ağları sarstı. Son iki maçta 4 gol bulan Vlahovic en skorer isim oldu. Asistte ise 4 final pasıyla Olaitan öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 11:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 9 farklı golcü, 11 farklı katkı
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Beşiktaş, sezon başından bu yana sağlam savunması ile dikkat çekerken gol vuruşlarında beklentilerin biraz uzağındaydı. Ancak son iki maçta bu sorunun da yavaş yavaş aşıldığı görülmeye başlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu konuda en dikkat çekici nokta ise 10 resmi maçta atılan 17 gole savunmacılardan hücumculara kadar 11 farklı futbolcunun katkı sağlamasıydı.

Beşiktaş'ta şu ana dek 9 farklı isim ağları sarstı.

Başı ise Çorum FK karşılaşmasında hattrick yapan ardından Fenerbahçe derbisinde de galibiyeti getiren vuruşu yapan Vlahovic çekti.

Gollerin 11'i asistlerle geldi. Hem gol atıp hem de asist yapan oyuncusu sayısının 4 olması dikkat çekici. Gol pasında öne çıkan isim ise Junior Olaitan. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de etkileyici bir performans ortaya koyan Beninli futbolcu, takım arkadaşlarına 4 kez asist yaptı.

F.BAHÇE'Yİ 0.49 GOL BEKLENTİSİNDE TUTTU

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de rakiplerine az pozisyon vermeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, şu ana dek oynadığı karşılaşmaların tamamında rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu.





Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı da başarılı oyun ortaya koydu ve kalesine sadece iki şut isabet etti. Opta verilerine göre Fenerbahçe 0.49 gol beklentisinde kaldı.

Önceki maçlarda Çorum 0.67, Alanya 0.54 ve Eyüp 0.09'da kalmıştı. Beşiktaş ayrıca ilk dört haftada ikinci ve üçüncü bölgelerde savunma aksiyonu başına rakiplerine sadece 9.5 ortalamayla pas yaptırarak bu alanda ligin en iyisi oldu.



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