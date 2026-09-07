Fenerbahçe'de gitsin denilenler en iyisi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a sahasında 2-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler adına sahanın en iyilerinin sosyal medyada "Gitsin, yavaş bu" denilen Skriniar, "Taraftara hakaret etti, bir daha çubukluyu giymesin" denilen Ederson ile Başkan Aziz Yıldırım'ın bile "Bu kadar para eder mi?" dediği Kante olması dikkat çekti.
Aynı zamanda Fenerbahçe'nin tek golünü atan Skriniar, 0.21'lik pozisyondan 0.80 xGOT (isabetli şut gol beklentisi) üreterek vuruş kalitesini ortaya koydu. 12 savunma katkısı ve 8 tehlike engelleme ile ceza sahasını süpürdü. Zemindeki 3 ikili mücadelenin tamamını kazandı, hiç çalım yemedi.
EDERSON FARKI ÖNLEDİ
Ederson'un yaptığı 4 kurtarışın 3'ü ceza sahası içindendi. 0.35 engellenen gol değeriyle (xCG) kalesinde farkını gösterdi, mağlubiyete rağmen farkın açılmasını önledi. 5 net kurtarışla kendi görevini yerine getirdi.
MURIÇ ÇOK YIPRANDI
Vedat Muriç, 34 topla buluşma ve 118.3 metrelik top taşıma mesafesiyle sahanın en çok çalışan, stoperlerle boğuşan ismiydi. 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybederek fiziksel olarak yıprandı...
Savunmaya da 4 katkı verdi. Ancak ürettiği 0.02 xG ve kaleden çok uzak alanlarda topla buluşması, Fenerbahçe'nin neden skora gitmekte tıkandığını açıkça özetliyor.
LUKAKU DÖKÜLDÜ
Lukaku, derbide sadece 14 kez topla buluştu. Hiç isabetli şut atamadı. Toplam taşıma mesafesi 13.7 metrede kaldı ve 6 top kaybı yaptı.
Takımı ileri taşımak bir yana, hücum aksiyonlarını sekteye uğrattı. 0.06 xG üretimiyle sınıfta kaldı.
Aynı zamanda Fenerbahçe'nin tek golünü atan Skriniar, 0.21'lik pozisyondan 0.80 xGOT (isabetli şut gol beklentisi) üreterek vuruş kalitesini ortaya koydu. 12 savunma katkısı ve 8 tehlike engelleme ile ceza sahasını süpürdü. Zemindeki 3 ikili mücadelenin tamamını kazandı, hiç çalım yemedi.
EDERSON FARKI ÖNLEDİ
Ederson'un yaptığı 4 kurtarışın 3'ü ceza sahası içindendi. 0.35 engellenen gol değeriyle (xCG) kalesinde farkını gösterdi, mağlubiyete rağmen farkın açılmasını önledi. 5 net kurtarışla kendi görevini yerine getirdi.
MURIÇ ÇOK YIPRANDI
Vedat Muriç, 34 topla buluşma ve 118.3 metrelik top taşıma mesafesiyle sahanın en çok çalışan, stoperlerle boğuşan ismiydi. 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybederek fiziksel olarak yıprandı...
Savunmaya da 4 katkı verdi. Ancak ürettiği 0.02 xG ve kaleden çok uzak alanlarda topla buluşması, Fenerbahçe'nin neden skora gitmekte tıkandığını açıkça özetliyor.
LUKAKU DÖKÜLDÜ
Lukaku, derbide sadece 14 kez topla buluştu. Hiç isabetli şut atamadı. Toplam taşıma mesafesi 13.7 metrede kaldı ve 6 top kaybı yaptı.
Takımı ileri taşımak bir yana, hücum aksiyonlarını sekteye uğrattı. 0.06 xG üretimiyle sınıfta kaldı.