Abdülkerim Bardakcı'ya özel formül

Galatasaray'da teknik heyet, Abdülkerim Bardakcı için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezonda hazır olmayan bir görüntü sergileyen Abdülkerim Bardakcı'ya, teknik heyet bir formül arıyor.
Tecrübeli savunma oyuncusuna özel bir program vererek hem fiziksel açığını kapatmak hem de atletizm seviyesini daha yukarıya çekmek isteyen teknik heyet, Abdülkerim ile yakından ilgilenecek.
Tecrübeli savunma oyuncusuna özel bir program vererek hem fiziksel açığını kapatmak hem de atletizm seviyesini daha yukarıya çekmek isteyen teknik heyet, Abdülkerim ile yakından ilgilenecek.