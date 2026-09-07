06 Eylül
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06 Eylül
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0-0
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Juventus-AC Milan
1-1
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Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Abdülkerim Bardakcı'ya özel formül

Galatasaray'da teknik heyet, hazır bir görüntü sergilemeyen Abdülkerim Bardakcı için formül arıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 09:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı'ya özel formül
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Galatasaray'da teknik heyet, Abdülkerim Bardakcı için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezonda hazır olmayan bir görüntü sergileyen Abdülkerim Bardakcı'ya, teknik heyet bir formül arıyor.

Tecrübeli savunma oyuncusuna özel bir program vererek hem fiziksel açığını kapatmak hem de atletizm seviyesini daha yukarıya çekmek isteyen teknik heyet, Abdülkerim ile yakından ilgilenecek.  



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