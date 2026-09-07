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Bologna, Tedesco ile iyi başlayamadı

Bologna, teknik direktör Domenico Tedesco ile Serie A'da ilk 3 haftada 1 puan aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 13:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bologna, Tedesco ile iyi başlayamadı
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İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Domenico Tedesco ile sezona başlayan Bologna, Serie A'da oynadığı ilk 3 maçta 1 puan alabildi.

Ligin ilk iki haftasında Lazio ve Atalanta'ya 1-0'lık skorlarla kaybeden Bologna, ligin üçüncü haftasında ise Sassolo ile 2-2 berabere kaldı ve ligdeki ilk puanını aldı.

GELECEK MAÇ NAPOLI

Domenico Tedesco'nun ekibi Bologna, ligin bir sonraki haftasında Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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