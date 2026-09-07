Bologna, Tedesco ile iyi başlayamadı

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Domenico Tedesco ile sezona başlayan Bologna, Serie A'da oynadığı ilk 3 maçta 1 puan alabildi.
Ligin ilk iki haftasında Lazio ve Atalanta'ya 1-0'lık skorlarla kaybeden Bologna, ligin üçüncü haftasında ise Sassolo ile 2-2 berabere kaldı ve ligdeki ilk puanını aldı.
GELECEK MAÇ NAPOLI
Domenico Tedesco'nun ekibi Bologna, ligin bir sonraki haftasında Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ligin ilk iki haftasında Lazio ve Atalanta'ya 1-0'lık skorlarla kaybeden Bologna, ligin üçüncü haftasında ise Sassolo ile 2-2 berabere kaldı ve ligdeki ilk puanını aldı.
GELECEK MAÇ NAPOLI
Domenico Tedesco'nun ekibi Bologna, ligin bir sonraki haftasında Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.