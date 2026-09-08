07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
0-1
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
2-4
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
0-3
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
1-2
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
1-0
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
1-1
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
2-3
07 Eylül
Cagliari-Lecce
1-0
07 Eylül
Udinese-Lazio
1-2
07 Eylül
Estoril-Arouca
0-0

Iheanacho coştu, Bursaspor yine kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda Manisa FK'yı 2-1 yendi. Galibiyet gollerini atan Kelechi Iheanacho, yeşil beyazlılarda 6 maçta 10 gole etki etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 00:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Iheanacho coştu, Bursaspor yine kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 6 haftasında Bursaspor deplasmanda Manisa FK'ye konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, Kelechi Iheanacho'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Bursaspor'un gollerini 27 ve 90+2'de Kelechi Iheanacho atarken, Manisa'da Cheikne Sylla 20'de ağları havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte 6 maçın 5'ini kazanan Bursaspor, puanını 15'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manisa FK ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Bursaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Manisa FK ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

IHEANACHO'DAN İNANILMAZ BAŞLANGIÇ

Sezon başında Celtic'ten transfer edilen Kelechi Iheanacho, Bursaspor'da inanılmaz bir başlangıca imza attı. Sezona fırtına gibi başlayan Kelechi Iheanacho, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Yeşil-beyazlı ekibin yıldız forveti, çıktığı 6 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki en etkili ismi oldu. Iheanacho, ortaya koyduğu etkileyici istatistiklerle Bursaspor'un sezona damga vuran oyuncuları arasında yer aldı.

🐊 Kelechi Iheanacho'nun Bursaspor'a galibiyeti getiren golü! pic.twitter.com/ybqMz3jY6b https://t.co/YnzaTYatR7

— Sporx (@sporx) September 7, 2026

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Burak Demirkıran, Egemen Savran, Kemal Mavi

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 73 Kadir Kaan Yurdakul), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Benrahou, Atakan Çankaya, Anziani (Dk. 82 Osman Kahraman), Vargas, Sylla

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 46 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Eyüp Akcan, Elitim (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Hüseyin Maldar (Dk. 67 Baran Başyiğit), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Saranic), Iheanacho

Goller: Dk. 20 Sylla (Manisa FK), Dk. 27 ve 90+2 Iheanacho (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Herelle, Dk. 66 Benrahou, Dk. 83 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 58 Bayramov, Dk. 86 Alper Babacan (Bursaspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.