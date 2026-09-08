Bursaspor'un gollerini 27 ve 90+2'de Kelechi Iheanacho atarken, Manisa'da Cheikne Sylla 20'de ağları havalandırdı.
Bu sonuçla birlikte 6 maçın 5'ini kazanan Bursaspor, puanını 15'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manisa FK ise 8 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Bursaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Manisa FK ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.
IHEANACHO'DAN İNANILMAZ BAŞLANGIÇ
Sezon başında Celtic'ten transfer edilen Kelechi Iheanacho, Bursaspor'da inanılmaz bir başlangıca imza attı. Sezona fırtına gibi başlayan Kelechi Iheanacho, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Yeşil-beyazlı ekibin yıldız forveti, çıktığı 6 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki en etkili ismi oldu. Iheanacho, ortaya koyduğu etkileyici istatistiklerle Bursaspor'un sezona damga vuran oyuncuları arasında yer aldı.
🐊 Kelechi Iheanacho'nun Bursaspor'a galibiyeti getiren golü! pic.twitter.com/ybqMz3jY6b https://t.co/YnzaTYatR7
— Sporx (@sporx) September 7, 2026
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Burak Demirkıran, Egemen Savran, Kemal Mavi
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 73 Kadir Kaan Yurdakul), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Benrahou, Atakan Çankaya, Anziani (Dk. 82 Osman Kahraman), Vargas, Sylla
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 46 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Eyüp Akcan, Elitim (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Hüseyin Maldar (Dk. 67 Baran Başyiğit), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Saranic), Iheanacho
Goller: Dk. 20 Sylla (Manisa FK), Dk. 27 ve 90+2 Iheanacho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Herelle, Dk. 66 Benrahou, Dk. 83 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 58 Bayramov, Dk. 86 Alper Babacan (Bursaspor)