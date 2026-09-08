07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
0-1
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
2-4
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
0-3
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
1-2
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
1-0
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
1-1
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
2-3
07 Eylül
Cagliari-Lecce
1-0
07 Eylül
Udinese-Lazio
1-2
07 Eylül
Estoril-Arouca
0-0

Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta sonunda Batman Petrolspor liderliğini sürdürürken, Bursaspor ikinci sıraya yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 01:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de görünüm
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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın kapanış maçlarında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti, Mardin 1969 Spor ise konuk ettiği Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü.

- Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Bandırmaspor-Boluspor: 6-0

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0

Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 1-2

Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 4-3

Muğlaspor-Vanspor FK: 2-2

İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: 0-3

Manisa FK-Bursaspor: 1-2

Mardin 1969 Spor-Bodrum FK: 1-0

- Puan durumu

Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.BATMAN PETROLSPOR 6 5 1 0 14 7 7 16
2.BURSASPOR 6 5 0 1 12 4 8 15
3.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 6 4 1 1 10 3 7 13
4.MARDİN 1969 SPOR 6 3 3 0 9 3 6 12
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 6 4 0 2 9 5 4 12
6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 3 2 1 15 8 7 11
7.SMS GRUP SARIYER 6 3 1 2 8 7 1 10
8.BANDIRMASPOR 6 2 3 1 11 3 8 9
9.MUĞLASPOR 6 2 3 1 5 4 1 9
10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 6 2 2 2 11 10 1 8
11.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 6 2 2 2 9 10 -1 8
12.ORFA YAPI PENDİKSPOR 6 2 2 2 8 11 -3 8
13.EKENLER BETON SİVASSPOR 6 1 3 2 7 9 -2 6
14.ANTALYASPOR 6 2 0 4 9 12 -3 6
15.VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ 6 1 2 3 7 13 -6 5
16.BODRUM FK 6 0 4 2 2 5 -3 4
17.TURKA ESENLER EROKSPOR 6 0 4 2 2 6 -4 4
18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 6 0 3 3 4 7 -3 3
19.İSTANBULSPOR 6 0 2 4 6 15 -9 2
20.BOLUSPOR 6 0 0 6 1 17 -16 0
 

- 7. hafta

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

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