Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın kapanış maçlarında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti, Mardin 1969 Spor ise konuk ettiği Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
Sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Bandırmaspor-Boluspor: 6-0
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0
Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0
Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 1-2
Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 4-3
Muğlaspor-Vanspor FK: 2-2
İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: 0-3
Manisa FK-Bursaspor: 1-2
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK: 1-0
- Puan durumu
Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- 7. hafta
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)
Sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Bandırmaspor-Boluspor: 6-0
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0
Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0
Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 1-2
Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 4-3
Muğlaspor-Vanspor FK: 2-2
İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: 0-3
Manisa FK-Bursaspor: 1-2
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK: 1-0
- Puan durumu
Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|6
|5
|1
|0
|14
|7
|7
|16
|2.BURSASPOR
|6
|5
|0
|1
|12
|4
|8
|15
|3.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|13
|4.MARDİN 1969 SPOR
|6
|3
|3
|0
|9
|3
|6
|12
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|6
|4
|0
|2
|9
|5
|4
|12
|6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|3
|2
|1
|15
|8
|7
|11
|7.SMS GRUP SARIYER
|6
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|10
|8.BANDIRMASPOR
|6
|2
|3
|1
|11
|3
|8
|9
|9.MUĞLASPOR
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|9
|10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|6
|2
|2
|2
|11
|10
|1
|8
|11.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|2
|2
|2
|9
|10
|-1
|8
|12.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|11
|-3
|8
|13.EKENLER BETON SİVASSPOR
|6
|1
|3
|2
|7
|9
|-2
|6
|14.ANTALYASPOR
|6
|2
|0
|4
|9
|12
|-3
|6
|15.VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ
|6
|1
|2
|3
|7
|13
|-6
|5
|16.BODRUM FK
|6
|0
|4
|2
|2
|5
|-3
|4
|17.TURKA ESENLER EROKSPOR
|6
|0
|4
|2
|2
|6
|-4
|4
|18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|6
|0
|3
|3
|4
|7
|-3
|3
|19.İSTANBULSPOR
|6
|0
|2
|4
|6
|15
|-9
|2
|20.BOLUSPOR
|6
|0
|0
|6
|1
|17
|-16
|0
- 7. hafta
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)