Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezona Mirel Radoi yönetiminde başlayan Güneydoğu temsilcisi, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Çaykur Rizespor'a sahasında 2-1 yenilen Gaziantep ekibinde, Rumen teknik adam ile yollar ayrıldı.
Teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getiren kırmızı-siyahlılar, Ak yönetimindeki ilk maçında Göztepe deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü.
Evinde henüz galibiyet alamayan Gaziantep FK, deplasmanda ise 2 maçını da kazanmayı başardı.
Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'de son 4 gollü deplasman galibiyetini geçen sezonun 26. haftasında Antalyaspor karşısında 4-0'lık skorla elde etmişti.
Çaykur Rizespor'a sahasında 2-1 yenilen Gaziantep ekibinde, Rumen teknik adam ile yollar ayrıldı.
Teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getiren kırmızı-siyahlılar, Ak yönetimindeki ilk maçında Göztepe deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü.
Evinde henüz galibiyet alamayan Gaziantep FK, deplasmanda ise 2 maçını da kazanmayı başardı.
Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'de son 4 gollü deplasman galibiyetini geçen sezonun 26. haftasında Antalyaspor karşısında 4-0'lık skorla elde etmişti.