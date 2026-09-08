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Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 maçta 4 gol atarak Mario Gomez'in aynı dönemdeki performansını geride bıraktı.

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calendar 08 Eylül 2026 12:07
Fotoğraf: bjk.com.tr
Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı!
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazandı.

Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 karşılaşmadaki gol performansıyla kulübün unutulmaz golcülerinden Mario Gomez'i geride bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK 5 MAÇTA 4 GOL

Fiorentina geçmişleri bulunan Vlahovic ve Mario Gomez, Beşiktaş formasıyla çıktıkları ilk 5 karşılaşma üzerinden karşılaştırıldı.

2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a Fiorentina'dan kiralık olarak gelen Gomez, Süper Lig'deki ilk 5 maçında toplam 302 dakika süre aldı ve yalnızca Başakşehir karşısında 2 gol kaydetti.

Vlahovic ise Kauno Zalgiris, Alanyaspor, Kauno Zalgiris, Arca Çorum FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 284 dakika sahada kaldı. Sırp golcü, Arca Çorum FK'ya 3 ve Fenerbahçe'ye 1 gol atarak 4 gole ulaştı.

GOMEZ GOL KRALI OLMUŞTU

Mario Gomez, Beşiktaş formasıyla geçirdiği 2015-2016 sezonunda 33 lig maçında 26 gol ve 6 asist üreterek toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı.





Alman golcü, siyah-beyazlıların şampiyonluğunda önemli rol oynarken sezonu Süper Lig'in gol kralı olarak tamamladı.

İLK DERBİ GOLLERİ FENERBAHÇE'YE

Vlahovic ve Gomez'in Beşiktaş kariyerlerindeki dikkat çeken ortak noktalarından biri de ilk derbi gollerini Fenerbahçe'ye karşı atmaları oldu.

Gomez, 27 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol kaydetmişti. Vlahovic ise geçtiğimiz cumartesi günü oynanan derbide galibiyet golünü atarak takımına 2-1'lik zaferi getirdi.

UEFA'DAN VLAHOVIC PAYLAŞIMI

Fenerbahçe karşısında galibiyet golünü atan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin de dikkatini çekti. Organizasyonun resmi X hesabından Sırp golcünün Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadığı fotoğraf paylaşılırken, "Vlahovic'ten galibiyet golü" ifadelerine yer verildi.

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