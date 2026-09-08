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Okan Buruk Sporting'de tecrübeye güveniyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 9 Ağustos Çarşamba günü Sporting Lizbon'a konuk olacak. Osimhen ve Lemina'nın forma giyemeyeceği karşılaşma öncesinde Okan Buruk, takımındaki oyuncuların uluslararası tecrübesini önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 08:03 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 08:17
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk Sporting'de tecrübeye güveniyor
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 9 Ağustos Çarşamba günü Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, takımındaki birçok futbolcunun bu organizasyonda daha önce edindiği tecrübeye güveniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Osimhen ve Lemina gibi iki önemli oyuncunun yokluğunda Sporting karşısına çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk'un, oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nde edindikleri deneyimi sahaya olumlu şekilde yansıtmaları için yoğun mesai harcadığı ve takıma sürekli tecrübe vurgusu yaptı.

ÜÇ İSİM İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Sarı-kırmızılılarda Batrakov, Ugochukwu ve Nhaga, kariyerlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Kadrodaki diğer futbolcuların Devler Ligi tecrübesine sahip olması ise Galatasaray adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

OKAN BURUK'UN ÜÇ BEKLENTİSİ

Okan Buruk'un, yaşanan eksiklere rağmen takımından Sporting Lizbon karşısında güçlü bir duruş sergilemesini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca oyuncularına basit top kayıplarından kaçınmaları ve panikle hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.



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