Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 9 Ağustos Çarşamba günü Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, takımındaki birçok futbolcunun bu organizasyonda daha önce edindiği tecrübeye güveniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Osimhen ve Lemina gibi iki önemli oyuncunun yokluğunda Sporting karşısına çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk'un, oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nde edindikleri deneyimi sahaya olumlu şekilde yansıtmaları için yoğun mesai harcadığı ve takıma sürekli tecrübe vurgusu yaptı.
ÜÇ İSİM İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Sarı-kırmızılılarda Batrakov, Ugochukwu ve Nhaga, kariyerlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Kadrodaki diğer futbolcuların Devler Ligi tecrübesine sahip olması ise Galatasaray adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
OKAN BURUK'UN ÜÇ BEKLENTİSİ
Okan Buruk'un, yaşanan eksiklere rağmen takımından Sporting Lizbon karşısında güçlü bir duruş sergilemesini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca oyuncularına basit top kayıplarından kaçınmaları ve panikle hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.
ÜÇ İSİM İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Sarı-kırmızılılarda Batrakov, Ugochukwu ve Nhaga, kariyerlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Kadrodaki diğer futbolcuların Devler Ligi tecrübesine sahip olması ise Galatasaray adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
OKAN BURUK'UN ÜÇ BEKLENTİSİ
Okan Buruk'un, yaşanan eksiklere rağmen takımından Sporting Lizbon karşısında güçlü bir duruş sergilemesini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca oyuncularına basit top kayıplarından kaçınmaları ve panikle hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.