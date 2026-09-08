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Kadıköy kalesi düştü!

Fenerbahçe, 2019/20 sezonundan bu yana Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 15 derbinin yalnızca 4'ünü kazanabildi. Kanarya 8 kez sahadan mağlup ayrılırken, 3 maçta ise eşitliği bozamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 09:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Kadıköy kalesi düştü!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe son dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'ı ağırladığı derbilerde galibiyet almakta zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler 2019-20 sezonundan itibaren ezeli rakipleriyle oynadığı son 15 derbinin yalnızca 4'ünü kazanabildi. Kanarya bu süreçte 8 kez kez sahadan mağlup ayrılırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe bu süreçte Beşiktaş'ı 3-1, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederken Galatasaray'a karşı ise 2021-22 sezonunda 1-0'lık skorla sahadan galip ayrılmıştı.

Evinde ezeli rakipleriyle oynadığı derbilerde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe bu hasreti evinde konuk edeceği Galatasaray'ı mağlup ederek son vermek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Kadıköy'deki Son 15 Derbi Tablosu

SEZON RAKİP SKOR
2019-20 Beşiktaş 3-1
2019-20 Galatasaray 1-3
2020-21 Beşiktaş 3-4
2020-21 Galatasaray 0-1
2021-22 Beşiktaş 2-2
2021-22 Galatasaray 2-0
2022-23 Galatasaray 0-3
2022-23 Beşiktaş 2-4
2023-24 Galatasaray 0-0
2023-24 Beşiktaş 2-1
2024-25 Galatasaray 1-3
2024-25 Beşiktaş 0-1
2025-26 Galatasaray 1-1
2025-26 Beşiktaş 1-0
2026-27 Beşiktaş 1-2




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