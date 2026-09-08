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Trabzonspor'da üç aday öne çıktı

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ederken yönetimin üç yabancı isim üzerinde çalıştığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 09:08
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da üç aday öne çıktı
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Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı devam ediyor. Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden bordo-mavililerde yönetim, takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmeyi planlarken üç isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Listenin ilk sırasında Antonio Conte yer alıyor. Bordo-mavili yönetimin, İtalyan teknik adamı ikna etmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

MARCELINO İLE İLK TEMAS SAĞLANDI

Trabzonspor'un adayları arasında yer alan Marcelino ile ilk temasın sağlandığı aktarıldı. İspanyol teknik adam daha önce Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Marsilya ve son olarak Villarreal'de görev yaptı.

Gündemdeki diğer isim ise Ernesto Valverde. 62 yaşındaki teknik adam en son Athletic Bilbao'da görev yapıyordu. Valverde, Barcelona'nın başında çıktığı 145 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İÇİN YENİ PLAN

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir, ilk maçta ortaya konan oyunla beğeni topladı. Ancak bordo-mavili yönetimin Çimşir ile teknik direktörlük konusunda uzun süreli bir proje planlamadığı belirtildi.



Trabzonspor


Camiayı yakından tanıyan Hüseyin Çimşir'in, yeni gelecek teknik direktörün yanında yardımcı antrenör olarak görevine devam etmesi planlanıyor. Çimşir'in ayrıca yeni teknik adama kapsamlı bir rapor hazırlayacağı ifade edildi.

Trabzonspor yönetiminin teknik direktör sorununu kısa süre içinde çözmeyi hedeflediği kaydedildi.

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