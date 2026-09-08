Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı devam ediyor. Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden bordo-mavililerde yönetim, takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmeyi planlarken üç isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Listenin ilk sırasında Antonio Conte yer alıyor. Bordo-mavili yönetimin, İtalyan teknik adamı ikna etmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
MARCELINO İLE İLK TEMAS SAĞLANDI
Trabzonspor'un adayları arasında yer alan Marcelino ile ilk temasın sağlandığı aktarıldı. İspanyol teknik adam daha önce Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Marsilya ve son olarak Villarreal'de görev yaptı.
Gündemdeki diğer isim ise Ernesto Valverde. 62 yaşındaki teknik adam en son Athletic Bilbao'da görev yapıyordu. Valverde, Barcelona'nın başında çıktığı 145 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR İÇİN YENİ PLAN
Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir, ilk maçta ortaya konan oyunla beğeni topladı. Ancak bordo-mavili yönetimin Çimşir ile teknik direktörlük konusunda uzun süreli bir proje planlamadığı belirtildi.
Camiayı yakından tanıyan Hüseyin Çimşir'in, yeni gelecek teknik direktörün yanında yardımcı antrenör olarak görevine devam etmesi planlanıyor. Çimşir'in ayrıca yeni teknik adama kapsamlı bir rapor hazırlayacağı ifade edildi.
Trabzonspor yönetiminin teknik direktör sorununu kısa süre içinde çözmeyi hedeflediği kaydedildi.
MARCELINO İLE İLK TEMAS SAĞLANDI
Trabzonspor'un adayları arasında yer alan Marcelino ile ilk temasın sağlandığı aktarıldı. İspanyol teknik adam daha önce Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Marsilya ve son olarak Villarreal'de görev yaptı.
Gündemdeki diğer isim ise Ernesto Valverde. 62 yaşındaki teknik adam en son Athletic Bilbao'da görev yapıyordu. Valverde, Barcelona'nın başında çıktığı 145 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR İÇİN YENİ PLAN
Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir, ilk maçta ortaya konan oyunla beğeni topladı. Ancak bordo-mavili yönetimin Çimşir ile teknik direktörlük konusunda uzun süreli bir proje planlamadığı belirtildi.
Camiayı yakından tanıyan Hüseyin Çimşir'in, yeni gelecek teknik direktörün yanında yardımcı antrenör olarak görevine devam etmesi planlanıyor. Çimşir'in ayrıca yeni teknik adama kapsamlı bir rapor hazırlayacağı ifade edildi.
Trabzonspor yönetiminin teknik direktör sorununu kısa süre içinde çözmeyi hedeflediği kaydedildi.