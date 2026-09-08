Fenerbahçe'de stat projesi için kritik adım: Talep kabul edildi!

Fenerbahçe'de Chobani Stadyumu'nun yenilenmesi için yeni bir proje gündeme geldi.
Başkan Aziz Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede stat projesi için destek talep ettiği, Erdoğan'ın da bu talebe olumlu yanıt verdiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ERDOĞAN'DAN İZİNLER İÇİN TALİMAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.
Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı bilgilere göre Yıldırım, görüşmede Chobani Stadyumu'nun yenilenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı görüşmede Erdoğan'ın, projenin hayata geçirilmesi için gerekli izinlerin alınması konusunda ilgili kurumlara talimat vereceğini söylediği aktarıldı.
KAPASİTE 65 BİNE ÇIKACAK
Planlanan proje kapsamında stadyumun mevcut çatısının özel vinçlerle kaldırılması ve kolonların güçlendirilerek yukarı doğru uzatılması planlanıyor. Böylece yeni tribün katları ve ilave locaların oluşturulması hedefleniyor.
Projenin tamamlanmasıyla Ülker Stadyumu'nun mevcut kapasitesinin yaklaşık yüzde 30 artırılarak 65 bine çıkarılması bekleniyor.
GELİRDE 49 MİLYON EURO ARTIŞ
Yeni koltuklar ve locaların devreye alınmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin stadyum gelirlerinde de önemli bir artış hedefleniyor.
Planlanan proje kapsamında sarı-lacivertli kulübün yıllık stat gelirinin yaklaşık 49 milyon euro artması öngörülüyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede stat projesi için destek talep ettiği, Erdoğan'ın da bu talebe olumlu yanıt verdiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ERDOĞAN'DAN İZİNLER İÇİN TALİMAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.
Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı bilgilere göre Yıldırım, görüşmede Chobani Stadyumu'nun yenilenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı görüşmede Erdoğan'ın, projenin hayata geçirilmesi için gerekli izinlerin alınması konusunda ilgili kurumlara talimat vereceğini söylediği aktarıldı.
KAPASİTE 65 BİNE ÇIKACAK
Planlanan proje kapsamında stadyumun mevcut çatısının özel vinçlerle kaldırılması ve kolonların güçlendirilerek yukarı doğru uzatılması planlanıyor. Böylece yeni tribün katları ve ilave locaların oluşturulması hedefleniyor.
Projenin tamamlanmasıyla Ülker Stadyumu'nun mevcut kapasitesinin yaklaşık yüzde 30 artırılarak 65 bine çıkarılması bekleniyor.
GELİRDE 49 MİLYON EURO ARTIŞ
Yeni koltuklar ve locaların devreye alınmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin stadyum gelirlerinde de önemli bir artış hedefleniyor.
Planlanan proje kapsamında sarı-lacivertli kulübün yıllık stat gelirinin yaklaşık 49 milyon euro artması öngörülüyor.