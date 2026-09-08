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Roma'da Fenerbahçe maçı öncesi Molina kararı!

İtalyan basını, Roma'nın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada Nahuel Molina'nın ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiğini yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'da Fenerbahçe maçı öncesi Molina kararı!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma'da gözler perşembe günü oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği kadro üzerinde çalışmalarını sürdürürken, son maçlara kıyasla tek yeni ismin Nahuel Molina olması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MOLINA İÇİN İLK 11 İHTİMALİ

1998 doğumlu Arjantinli oyuncu, Roma formasıyla henüz ilk 11'de sahaya çıkmadı. Fiorentina karşılaşmasında yedek kulübesinde başlayan Molina, Lecce maçında 30, Atalanta karşılaşmasında ise 36 dakika süre aldı.

Özellikle son maçta gösterdiği performansla hazır olduğunu ortaya koyan Molina'nın, Fenerbahçe karşısında daha fazla süre alması bekleniyor.

GASPERINI KARARINI VERİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Gasperini, perşembe günü saat 18.45'te İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi kadrosunu şekillendiriyor.

İtalyan teknik adamın son maçlara kıyasla kadroda yapacağı en önemli değişikliğin Molina'yı ilk 11'e dahil etmek olması bekleniyor.

Daha önce Udinese ve Atletico Madrid formaları giyen Molina, Arjantin Milli Takımı'nda da sağ kanatta görev yaptı. Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 2 bin 382 dakika süre alırken 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.





Molina'nın Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. sezonunda forma giymesi bekleniyor.

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