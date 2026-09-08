Trabzonspor'dan Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılığına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, eski Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin kulübümüzden ayrılık sürecine ilişkin gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialar yer almaktadır.
Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularımızla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu ayrılık süreci, taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır.
Ayrılık sürecinde taraflar arasındaki sözleşmede yer alan hükümler esas alınmış, Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir.
Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularımızla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu ayrılık süreci, taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır.
Ayrılık sürecinde taraflar arasındaki sözleşmede yer alan hükümler esas alınmış, Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir.
Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır." ifadelerine yer verildi.