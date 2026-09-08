08 Eylül
Club Brugge-Aston Villa
19:45
08 Eylül
AEK Athens-LASK
19:45
08 Eylül
Real Madrid-Inter
22:00
08 Eylül
B. Dortmund-Villarreal
22:00
08 Eylül
FC Porto-M.City
22:00
08 Eylül
Lille-Real Betis
22:00

Trabzonspor'dan Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılığına ilişkin bir açıklama yayınladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 19:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Fatih Tekke açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılığına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, eski Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin kulübümüzden ayrılık sürecine ilişkin gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialar yer almaktadır.

Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularımızla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu ayrılık süreci, taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır.

Ayrılık sürecinde taraflar arasındaki sözleşmede yer alan hükümler esas alınmış, Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir.

Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır." ifadelerine yer verildi.



Trabzonspor


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.