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Acun Ilıcalı: "Las Vegas'ı ayaklarına getireceğim!"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının gol yememe serisinin Chelsea karşısında da sürmesi halinde "Las Vegas'ı ayaklarına getireceğim" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 19:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı: 'Las Vegas'ı ayaklarına getireceğim!'
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Chelsea ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde takımının dikkat çeken savunma performansına ilişkin bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin en üst dört liginde, üç maç sonunda henüz gol yemeyen tek takım olduklarını belirten Ilıcalı, geçen sezonki üç play-off karşılaşmasında da kalelerini gole kapattıklarını hatırlattı. Böylece takımın üst üste altı maçtır gol yemediğini vurguladı.

"LAS VEGAS'I ONLARIN AYAĞINA GETİRECEĞİM"

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki zorlu Chelsea maçını düşünürken, İngiltere'nin en üst dört liginde üç maç sonunda henüz gol yemeyen tek takım olmamıza şaşıran herkese, geçen sezon oynadığımız üç play-off karşılaşmasında da gol yemediğimizi hatırlatmak isterim.Yani üst üste altı maçtır gol yemiyoruz.

Yarı final öncesinde verdiğim Las Vegas seyahati sözünü de hatırlarsak, o günden bu yana hala gol yemedik. Söyleyebileceğim tek şey şu: Eğer bunu sürdürürsek onları Las Vegas'a göndermeyeceğim… Las Vegas'ı onların ayağına getireceğim!"

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