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Lamine Yamal: "Koşmazsak kaybederiz"

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 18:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal: 'Koşmazsak kaybederiz'
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Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, Katalan ekibinin Feyenoord'u konuk edeceği Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Genç yıldız, takım olarak ve bireysel anlamda belirlediği hedefler hakkında şunları söyledi:

"Takım düzeyinde hedefimiz kupalar kazanmaya devam etmek. Bireysel olarak ise gelişimimi sürdürmek istiyorum. Henüz çok gencim ve kendimi geliştirebileceğim birçok nokta var. Benim hedefim de bu."

Geçtiğimiz hafta Barcelona'nın beşinci kaptanı seçilen 19 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen bu sorumluluğun büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi:

"19 yaşında Barcelona'nın kaptanlarından biri olmak büyük bir ayrıcalık. Takım arkadaşlarıma çok minnettarım. Bu görev beni daha sorumlu hale getiriyor. Çok mutluyum ve takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

Lamine Yamal ayrıca takımın diğer kaptanları Raphinha, Pedri, Eric Garcia ve Frenkie de Jong'u kendisi için "örnek" ve "rol model" olarak nitelendirdi.

"BURADA HERKES PRES YAPAR"

İspanyol yıldız, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın sahada uyguladığı yoğun pres anlayışı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Son yıllarda kupa kazanan takımların tamamı pres yapıyor. Burada herkes pres yapar. Koşmazsanız her takım sizi yenebilir. Kazanmak istiyorsak koşmak zorundayız. Koşmazsak kaybederiz."

Genç yaşına rağmen takım kaptanlığına yakışan ifadeler kullanan Lamine Yamal, Barcelona'nın başarıya ulaşabilmesi için takım hâlinde mücadele etmenin önemini vurguladı.

BALLON d'OR AÇIKLAMASI

Lamine Yamal, ödül adaylarının açıklandığı gün kendisine yöneltilen Ballon d'Or'u kazanma ihtimaliyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Geride kalan dönemde "harika bir yıl" geçirdiğini belirten Barcelona'nın 10 numarası, bu nedenle ödülü kazanma şansının bulunduğuna inandığını söyledi. Bununla birlikte ortaya koyduğu performansta takım arkadaşlarının büyük payı olduğunu özellikle vurguladı.

Genç yıldız açıklamalarını, "Şu anda olduğum kadar hiçbir zaman mutlu olmamıştım" sözleriyle tamamladı.

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